В Часовом Яру остается почти 700 гражданских лиц - ОВА

В городе Часов Яр Донецкой области остается 682 человека. Органам власти, подразделениям полиции "Белые ангелы" и волонтерам все сложнее заезжать в город, чтобы завести гуманитарную помощь тем людям, которые остались в городе, ведь все дороги простреливаются врагом. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

682 человека сейчас находится в городе Часов Яр. В таких населенных пунктах, как Григорьевка и Богдановка не осталось ни одного человека. Обстановка очень сложная и каждый раз все сложнее заезжать в Часов Яр органам власти, подразделениям полиции "Белые ангелы", волонтерам, чтобы завести гуманитарную помощь тем людям, которые остались в городе. Больше года в городе Часов Яр нет водо,-газо,-электроснабжения и люди в таких условиях остаются и находятся в городе - сказал Филашкин.

Он добавил, что хоть и удается довозить гуманитарную помощь, но с огромным риском для жизни, ведь все дороги простреливаются врагом.

Дополнение

Начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус в эфире Громадського радіо рассказал, что за последние 3-4 дня из Часового Яра эвакуации не было.

"Не было желающих, чтобы уехать. Основной нарратив, который люди несут - это то, что это их дом и их Родина, и они не хотят уходить со своей земли. Детей нет в городе, основная масса людей 60+ около 70%", - сказал Чаус.

Он добавил, что нет в городе ни одного уцелевшего многоэтажного дома. Большинство из них получили критические повреждения, а в частном секторе как минимум отсутствуют окна. Прилеты частые и очень много.

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