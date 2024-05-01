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В Часовом Яру остается почти 700 гражданских лиц - ОВА
Почти 700 мирных жителей остаются в ловушке в городе Часов Яр Донецкой области, а властям и волонтерам становится все труднее доставлять гуманитарную помощь из-за вражеских обстрелов всех дорог.
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Украинские разработчики зарегистрировали на платформе Brave1 более 1600 разработок в 12 вертикалях, из которых более 200 используют методы искусственного интеллекта и машинного обучения.
В Институте Шалимова рассказали о мультиорганном донорском заборе у донора со смертью мозга
Институт Шалимова описал процесс мультиорганного донорства от донора с диагностированной смертью мозга, включая детали диагностики смерти мозга, процедуры извлечения органов, сопоставления органов и протоколы транспортировки.
ГСЧС предупреждает: каждый гражданин должен знать где находится укрытие перед тем как идти в церковь
Каждый гражданин перед посещением церкви на Пасху должен проверить местонахождение ближайшего укрытия на случай воздушной атаки.
россияне ударили дроном и из артиллерии по Никополю: есть пострадавшие, повреждена больница
В Никополе, Днепропетровская область, четыре человека получили ранения в результате ударов российской артиллерии и дрона-камикадзе. Были повреждены больница, школа, спортивная площадка и жилые дома.
Кибератаки и перехват телетрансляций: шведская полиция видит угрозы Евровидению
В отчете шведской полиции перечислены потенциальные угрозы для Евровидения в Мальме, включая кибератаки, DoS-атаки, гражданское неповиновение и перехват телевизионных трансляций.
В Украине на Пасху будут дежурить более 7 тысяч спасателей
Более 7 000 спасателей и более 2200 единиц спецтехники будут дежурить в Украине для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации во время Пасхальных праздников.
Количество раненых из-за удара рф по Золочеву на Харьковщине возросло до шести: травмировался 11-летний мальчик
Шесть человек, в том числе 11-летний мальчик, были ранены в результате российского авиаудара по Золочеву в Харьковской области. Мужчина и его 38-летняя дочь погибли.
ГСЧС: пожаров в церквях в этом году стало меньше
В 2024 году количество пожаров в культовых сооружениях и местах проведения мероприятий уменьшилось вдвое - до 12 по сравнению с 24 инцидентами, зафиксированными за тот же период в 2023 году.
Поддержка в США запрета импорта обогащенного урана из рф является сигналом другим странам относительно сотрудничества с россиянами - Минэнерго
Запрет США на импорт обогащенного урана из россии является историческим решением, которое поможет США развивать свою урановую промышленность и ядерную энергетику, а также даст сигнал другим странам, что сотрудничество с Россией ослабит их ядерную отрасль.