На Донеччині виявлено 89 захворювань на COVID-19, за добу одужало три медика

“Три медпрацівники одужали протягом цієї доби — отримали по другому негативному результату ПЛР-дослідження на COVID-19. Це фельдшерка швидкої допомоги з Маріуполя, а також медсестра та санітарка з Бахмуту. Крім того, 30 контактних осіб по одному з підтверджених випадків по Бахмуту також отримали негативні результати на наявність коронавірусу — ПЛР-дослідження їх матеріалів проводили у Києві”, — повідомив Кириленко.

Він додав, що в області є й нові лабораторно підтверджені випадки — три за добу: два у Маріуполі, один у Костянтинівці.

“Серед маріупольців з позитивним результатом на COVID-19 — дев’ятирічна дитина з родини раніше інфікованого, а також 63-річна пенсіонерка з кола контактних осіб по Обласній лікарні інтенсивного лікування. У Костянтинівці коронавірусну хворобу діагностували у 54-річної жінки, яка на початку травня повернулася з Росії та крім того, контактувала з особою, у якої також підтверджена наявність коронавірусу”, — написав голова Донецької ОДА.

“Таким чином, з початку карантину маємо 89 зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби. 3 людини померли, 17 одужали, 69 продовжують лікування”, — розповів Кириленко.

Він зазначив, що загалом ситуація із захворюваністю на COVID-19 на Донеччині контрольована, “карантинні заходи дають свої результати”, написав голова ОДА та подякував усім, хто дотримується рекомендацій та тимчасових обмежень.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 327 — летальні.

Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.