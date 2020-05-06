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В Донецкой области выявлено 89 заболеваний COVID-19, за сутки выздоровели три медика

Киев • УНН

 • 14011 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Донецкой области от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровели три медработника, однако количество новых случаев заражения за сутки составляет также три человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

В Донецкой области выявлено 89 заболеваний COVID-19, за сутки выздоровели три медика

“Три медработника выздоровели в течение этих суток — получили по второму отрицательному результату ПЦР-исследования на COVID-19. Это фельдшер скорой помощи из Мариуполя, а также медсестра и санитарка из Бахмута. Кроме того, 30 контактных лиц по одному из подтвержденных случаев по Бахмуту также получили отрицательные результаты на наличие коронавируса — ПЦР-исследования их материалов проводили в Киеве”, — сообщил Кириленко.

Он добавил, что в области есть и новые лабораторно подтвержденные случаи — три за сутки: два в Мариуполе, один в Константиновке.

“Среди мариупольцев с положительным результатом на COVID-19 — девятилетний ребенок из семьи ранее инфицированного, а также 63-летняя пенсионерка из круга контактных лиц по областной больнице интенсивного лечения. В Константиновке коронавирусную болезнь диагностировали у 54-летней женщины, которая в начале мая вернулась из России и кроме того, контактировал с лицом, у которого также подтверждено наличие коронавируса”, — написал глава Донецкой ОГА.

“Таким образом, с начала карантина имеем 89 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. 3 человека погибли, 17 выздоровели, 69 продолжают лечение”, — рассказал Кириленко.

Он отметил, что в целом ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Донецкой области контролируемая, “карантинные меры дают свои результаты”, написал глава ОГА и поблагодарил всех, кто придерживается рекомендаций и временных ограничений.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 327 — летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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