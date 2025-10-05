На Добропільскому напрямку підвищується ураження місць накопичення росіян - Шаповал
Київ • УНН
На Добропільському напрямку ЗСУ успішно знищують логістику та місця накопичення ворога. За добу втрати противника склали 47 осіб, 32 з яких безповоротні.
Підвищується ураження місць накопичення ворога на Добропільскому напрямку на Донеччині. Про це повідомив офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Шаповал прокоментував, чи продовжується зачистка від росіян на Добропільскому напрямку.
Задача досить успішно реалізовується й підвищується ураження місць накопичення ворога. Знищується активно його логістика. За добу на цьому напрямку втрати ворога становлять 47 осіб і 32 з яких безповоротно
Доповнення
4 жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що на Добропільскому напрямку військові підвищують ефективність ураження місць накопичення російської армії та знищують логістику ворога.
Загалом від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля ворог втратив близько 3520 осіб, з яких було вбито 1988 солдатів. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та військової техніки.