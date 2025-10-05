На Добропольском направлении повышается поражение мест скопления россиян - Шаповал

Повышается поражение мест скопления врага на Добропольском направлении в Донецкой области. Об этом сообщил офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона, передает УНН.

Шаповал прокомментировал, продолжается ли зачистка от россиян на Добропольском направлении.

Задача достаточно успешно реализуется и повышается поражение мест скопления врага. Уничтожается активно его логистика. За сутки на этом направлении потери врага составляют 47 человек, 32 из которых безвозвратно