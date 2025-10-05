На Добропольском направлении повышается поражение мест скопления россиян - Шаповал
Киев • УНН
На Добропольском направлении ВСУ успешно уничтожают логистику и места скопления врага. За сутки потери противника составили 47 человек, 32 из которых безвозвратные.
Повышается поражение мест скопления врага на Добропольском направлении в Донецкой области. Об этом сообщил офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Шаповал прокомментировал, продолжается ли зачистка от россиян на Добропольском направлении.
Задача достаточно успешно реализуется и повышается поражение мест скопления врага. Уничтожается активно его логистика. За сутки на этом направлении потери врага составляют 47 человек, 32 из которых безвозвратно
Дополнение
4 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что на Добропольском направлении военные повышают эффективность поражения мест скопления российской армии и уничтожают логистику врага.
Всего с начала контрнаступательной операции на направлении Доброполье враг потерял около 3520 человек, из которых было убито 1988 солдат. Также поражена или уничтожена 991 единица вражеского вооружения и военной техники.