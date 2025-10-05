$41.280.00
07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов

Эксклюзив

3 октября, 12:39
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 127935 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 101346 просмотра
На Добропольском направлении повышается поражение мест скопления россиян - Шаповал

Киев • УНН

 • 104 просмотра

На Добропольском направлении ВСУ успешно уничтожают логистику и места скопления врага. За сутки потери противника составили 47 человек, 32 из которых безвозвратные.

На Добропольском направлении повышается поражение мест скопления россиян - Шаповал

Повышается поражение мест скопления врага на Добропольском направлении в Донецкой области. Об этом сообщил офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Шаповал прокомментировал, продолжается ли зачистка от россиян на Добропольском направлении.

Задача достаточно успешно реализуется и повышается поражение мест скопления врага. Уничтожается активно его логистика. За сутки на этом направлении потери врага составляют 47 человек, 32 из которых безвозвратно

 - сказал Шаповал.

Дополнение

4 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что на Добропольском направлении военные повышают эффективность поражения мест скопления российской армии и уничтожают логистику врага.

Всего с начала контрнаступательной операции на направлении Доброполье враг потерял около 3520 человек, из которых было убито 1988 солдат. Также поражена или уничтожена 991 единица вражеского вооружения и военной техники.

Анна Мурашко

Война в Украине
Александр Сырский