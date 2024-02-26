На Дніпропетровщині збили дві крилаті ракети
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони збили дві російські крилаті ракети в Дніпропетровській області 26 лютого.
У Дніпропетровській області у понеділок ввечері, 26 лютого, українські сили ППО збили дві крилаті ракети окупантів. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За інформацією, ракети збили у Криворізькому районі області.
У понеділок ввечері українські військовослужбовці оперативно-тактичного угруповання "Схід" збили російський безпілотник у Дніпропетровської області.
Доповнення
Раніше Лисак повідомив, що протягом доби, 26 лютого, окупаційні війська рф 9 разів атакували Нікопольщину дронами та артилерією. Станом на вечір було відомо, що внаслідок обстрілів поранено 70-річного чоловіка.
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