На Дніпропетровщині збили ворожий дрон - ОВА
Київ • УНН
Українські військовослужбовці оперативно-тактичного угруповання "Схід" збили російський безпілотник у Новомосковському районі Дніпропетровської області, про що повідомив голова обласної військової адміністрації.
На Дніпропетровщині оборонці з ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник. Російський бпла вполювала ППО у Новомосковському районі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
У Новомосковському районі працювала ППО. Оборонці з ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник.
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Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 22:06.
І вона досі триває.
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Раніше Лисак повідомив, що протягом доби, 26 лютого, окупаційні війська рф 9 разів атакували Нікопольщину дронами та артилерією. Станом на вечір було відомо, що внаслідок обстрілів поранено 70-річного чоловіка.