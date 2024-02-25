ППО знищила 8 повітряних цілей на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Очільник ООС повідомив, що загалом за минулу добу українські сили оборони знищили 8 повітряних цілей на Дніпропетровщині, зокрема ракети та безпілотники були збиті у Синельниківському, Дніпровському та Новомосковському районах.
На Дніпропетровщині цієї ночі знищили 8 повітряних цілей, повідомив голова ОВА Лисак, передає УНН.
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За даними голови ОВА, 1 ракету оборонці приземлили у Синельниківському районі та ще 2 – у Дніпрі.
У Новомосковському районі знищили 2 БпЛА та в Дніпровському – 3.
Загалом приземлили 8 повітряних цілей.
У Дніпрі ППО знищила три ракети і три "шахеди"25.02.24, 22:49 • 30554 перегляди