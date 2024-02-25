ПВО уничтожила 8 воздушных целей на Днепропетровщине
Киев • УНН
Глава ООС сообщил, что всего за минувшие сутки украинские силы обороны уничтожили 8 воздушных целей на Днепропетровщине, в частности ракеты и беспилотники были сбиты в Синельниковском, Днепровском и Новомосковском районах.
На Днепропетровщине этой ночью уничтожили 8 воздушных целей, сообщил председатель ОВА Лысак, передает УНН.
Детали
По данным главы ОВА, 1 ракету оборонцы приземлили в Синельниковском районе и еще 2 - в Днепре.
В Новомосковском районе уничтожили 2 БпЛА и в Днепровском - 3.
В общем приземлили 8 воздушных целей.
В Днепре ПВО уничтожила три ракеты и три "шахеды"25 февраля 2024, 20:49 • 11444 просмотра
ПВО уничтожила 8 воздушных целей на Днепропетровщине
Глава ООС сообщил, что всего за минувшие сутки украинские силы обороны уничтожили 8 воздушных целей на Днепропетровщине, в частности ракеты и беспилотники были сбиты в Синельниковском, Днепровском и Новомосковском районах.
В Харькове слышны взрывы
В Харькове раздавались взрывы, когда город подвергся нападению. Местные паблики пишут, что Харьков находится под обстрелом баллистики из Белгорода.
Количество пострадавших в Днепре возросло до четырех
Четыре человека получили ранения в Днепре после того, как во время воздушной тревоги взрывы повредили дома, автомобили и грузовик.
В Днепре ПВО уничтожила три ракеты и три "шахеды"
Три крылатые ракеты и три российских беспилотника были сбиты над Днепром, Украина, ранив четырех человек и нанеся ущерб частной собственности.
В Херсоне взрывы, город под обстрелом врага
В Херсоне раздаются взрывы - российские войска обстреливают город с левого берега Днепра в Херсонской области.
В Днепре два человека ранены в результате вражеского обстрела
Два человека получили ранения и повреждены частные дома в результате обстрела в Днепре, Украина, 25 февраля. Об этом сообщил мэр города.
Враг обстрелял за день семь громад Сумщины
В течение дня российские военные обстреляли семь населенных пунктов в Сумской области из артиллерии, минометов, беспилотников и мин, зафиксировав 182 взрыва.
Прокуратура начала расследование расстрела украинских военнопленных под Бахмутом
Прокуратура начала расследование по факту видео, на котором российские солдаты расстреливают 7 пленных украинских военнопленных под Бахмутом между селами Ивановское и Хромовое.
СБУ открыла более 70 производств в отношении священнослужителей, которые работали на врага
СБУ открыла 73 производства против украинских священнослужителей за сотрудничество с врагами и вынесла 22 приговора, а глава СБУ заявил о нетерпимости к преступлениям против национальной безопасности.
США осудили фальшивые парламентские и местные выборы в Беларуси
Соединенные Штаты осудили фиктивные парламентские и местные выборы в Беларуси как такие, которые не были свободными и справедливыми из-за атмосферы страха, отсутствия демократических процессов, отказа в регистрации оппозиционных партий и заключения политических деятелей.