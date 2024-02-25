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ПВО уничтожила 8 воздушных целей на Днепропетровщине

ПВО уничтожила 8 воздушных целей на Днепропетровщине

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 21:15  •  10764 просмотра

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Глава ООС сообщил, что всего за минувшие сутки украинские силы обороны уничтожили 8 воздушных целей на Днепропетровщине, в частности ракеты и беспилотники были сбиты в Синельниковском, Днепровском и Новомосковском районах.

На Днепропетровщине этой ночью уничтожили 8 воздушных целей, сообщил председатель ОВА Лысак, передает УНН.

Детали

По данным главы ОВА, 1 ракету оборонцы приземлили в Синельниковском районе и еще 2 - в Днепре.

В Новомосковском районе уничтожили 2 БпЛА и в Днепровском - 3.

В общем приземлили 8 воздушных целей.

В Днепре ПВО уничтожила три ракеты и три "шахеды"25 февраля 2024, 20:49 • 11444 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
sinelnikovoСинельниково
dneprДнепр
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