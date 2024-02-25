В Днепре ПВО уничтожила три ракеты и три "шахеды"

В Днепре уничтожили три крылатые ракеты и три беспилотника армии РФ, сообщили в ПК "Восток", передает УНН.

Детали

В ночь на 26 февраля в Днепре прогремело несколько взрывов. В это время в городе была объявлена тревога.

Как стало известно впоследствии, четыре человека ранены, есть разрушения в частном секторе.