На Днепропетровщине сбили вражеский дрон - ОВА

На Днепропетровщине защитники из ПвК "Восток" сбили вражеский беспилотник. Российский бпла поймала ПВО в Новомосковском районе. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В Новомосковском районе работала ПВО. Защитники из ПвК "Восток" сбили вражеский беспилотник. - сообщил Лысак.

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Воздушную тревогу в регионе объявили в 22:06.

И она до сих пор продолжается.

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Ранее Лысак сообщил, что в течение суток, 26 февраля, оккупационные войска рф 9 раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. По состоянию на вечер было известно, что в результате обстрелов ранен 70-летний мужчина.