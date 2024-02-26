На Днепропетровщине сбили вражеский дрон - ОВА
Киев • УНН
Украинские военнослужащие оперативно-тактической группировки "Восток" сбили российский беспилотник в Новомосковском районе Днепропетровской области, о чем сообщил глава областной военной администрации.
На Днепропетровщине защитники из ПвК "Восток" сбили вражеский беспилотник. Российский бпла поймала ПВО в Новомосковском районе. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
В Новомосковском районе работала ПВО. Защитники из ПвК "Восток" сбили вражеский беспилотник.
Детали
Воздушную тревогу в регионе объявили в 22:06.
И она до сих пор продолжается.
ПВО уничтожила 8 воздушных целей на Днепропетровщине25 февраля 2024, 21:15 • 122588 просмотров
Дополнительно
Ранее Лысак сообщил, что в течение суток, 26 февраля, оккупационные войска рф 9 раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. По состоянию на вечер было известно, что в результате обстрелов ранен 70-летний мужчина.
На Днепропетровщине сбили вражеский дрон - ОВА
Украинские военнослужащие оперативно-тактической группировки "Восток" сбили российский беспилотник в Новомосковском районе Днепропетровской области, о чем сообщил глава областной военной администрации.
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