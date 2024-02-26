На Днепропетровщине сбили две крылатые ракеты

В Днепропетровской области в понедельник вечером, 26 февраля, украинские силы ПВО сбили две крылатые ракеты оккупантов. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, ракеты сбили в Криворожском районе области.

В понедельник вечером украинские военнослужащие оперативно-тактической группировки "Восток" сбили российский беспилотник у Днепропетровской области.

Дополнение

Ранее Лысак сообщил, что в течение суток, 26 февраля, оккупационные войска РФ 9 раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. По состоянию на вечер было известно, что в результате обстрелов ранен 70-летний мужчина.

Враг за сутки более 20 раз атаковал население Донетчины: ударял ракетами, авиабомбами и обстреливал из артиллерии