На Днепропетровщине сбили две крылатые ракеты

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
  •  125983 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  144660 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
25.02.24  •  154574 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
25.02.24  •  141094 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
25.02.24  •  134275 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На Днепропетровщине сбили две крылатые ракеты

Украинские силы противовоздушной обороны сбили две российские крылатые ракеты в Днепропетровской области 26 февраля.

Война •   •  18197 просмотра
На Днепропетровщине сбили две крылатые ракеты

В России заявили о якобы сбитии шести снарядов РСЗО "Град"

Российская противовоздушная оборона якобы сбила шесть ракет "Град" у границы Белгородской области с Украиной 14 апреля, согласно сообщению Минобороны России.

Война •   •  17976 просмотра
В России заявили о якобы сбитии шести снарядов РСЗО "Град"

Дело Гринкевичей: суд продлил содержание под стражей старшему Гринкевичу

Суд продлил меру пресечения львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, который фигурирует в делах о попытке подкупа сотрудника ГБР и поставки некачественной одежды для ВСУ, оставив его под стражей до 29 марта.

Война •   •  16243 просмотра
Дело Гринкевичей: суд продлил содержание под стражей старшему Гринкевичу

В Венгрии парламент избрал нового президента

Парламент Венгрии подавляющим большинством голосов избрал главу Конституционного суда Тамаша Шуйока новым президентом страны - 134 голоса "за" и 5 "против".

Новости Мира •   •  13843 просмотра
В Венгрии парламент избрал нового президента

В НАТО утвердили заявку Украины в присоединении к инициативе Federated Mission Networking

Североатлантический совет одобрил заявку Украины на вступление в Federated Mission Networking в качестве аффилированного члена, что позволит Украине участвовать в принятии решений и будет способствовать выполнению требований оперативной совместимости между странами-партнерами.

Война •   •  17142 просмотра
В НАТО утвердили заявку Украины в присоединении к инициативе Federated Mission Networking

Снаряды, дроны и системы разминирования: Германия передала Украине новую военную помощь

Германия объявила, что пришлет Украине артиллерийские снаряды, беспилотники, машины для разминирования и другую военную помощь, включая бронетехнику и оборудование для борьбы с беспилотниками.

Война •   •  13983 просмотра
Снаряды, дроны и системы разминирования: Германия передала Украине новую военную помощь

На Днепропетровщине сбили вражеский дрон - ОВА

Украинские военнослужащие оперативно-тактической группировки "Восток" сбили российский беспилотник в Новомосковском районе Днепропетровской области, о чем сообщил глава областной военной администрации.

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На Днепропетровщине сбили вражеский дрон - ОВА

Встречи европейских лидеров в Париже: "россия не может и не должна выиграть эту войну"

По словам Макрона, Россия не может и не должна выиграть эту войну в Украине, ради самой Украины и коллективной безопасности Европы.

Война •   •  18378 просмотра
Встречи европейских лидеров в Париже: "россия не может и не должна выиграть эту войну"

Нацполиция готовит новые стандарты проверки руководителей правоохранительных органов: Клименко

Национальная полиция готовит новые стандарты проверки руководителей правоохранительных органов на полиграфе. По новым стандартам руководители украинских правоохранительных органов будут проходить проверку на полиграфе

Война •   •  21225 просмотра
Нацполиция готовит новые стандарты проверки руководителей правоохранительных органов: Клименко

Украинский бизнес должен получить дополнительные гарантии защиты - Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что стандарты защиты инвестиций во время досудебного расследования станут обязательными для прокуроров и помогут гарантировать защиту честного украинского бизнеса.

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Украинский бизнес должен получить дополнительные гарантии защиты - Костин