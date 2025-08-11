На Дніпропетровщині викрили масштабну аферу з бюджетом "Укрзалізниці" на понад 6,7 млн грн
Київ • УНН
Колишнім керівникам регіональної філії "Укрзалізниці" та директору підрядної компанії повідомлено про підозру. Вони організували схему з фальсифікації документів та виплат за невиконані роботи з лісовпорядкування на понад 6,7 млн грн.
Колишнім керівникам регіональної філії "Укрзалізниці" та директору підрядної компанії повідомлено про підозру у розкраданні понад 6,7 млн грн бюджетних коштів. Посадовці організували схему з фальсифікації документів та виплат за невиконані роботи з лісовпорядкування.
Про це інформує Офіс генпрокурора, пише УНН.
Деталі
У Дніпропетровській області викрито злочинну схему, у якій фігурують колишні керівники філії "Укрзалізниці" та директор приватної компанії. За даними прокуратури, вони спільно заволоділи понад 6,7 млн грн державних коштів, призначених на розроблення нормативної документації з лісовпорядкування та оформлення земельних ділянок.
Підконтрольне підрядне товариство виграло публічні закупівлі та уклало договір з регіональною філією "Укрзалізниці". Проте, всупереч фактичній відсутності виконання робіт, посадовці підписали акти приймання виконаних завдань, що дозволило незаконно перерахувати гроші на рахунок ТОВ.
Спотворювали обсяги продажу: податкова викрила схему у мережі пивних магазинів11.08.25, 14:18 • 2028 переглядiв
Правоохоронці кваліфікували дії підозрюваних за статтями заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Розслідування веде Дніпровське районне управління поліції під процесуальним керівництвом Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра. Оперативний супровід забезпечує Управління стратегічних розслідувань Нацполіції.
Укрзалізниця заощадила 13% на закупівлі арматури через Prozorro Market: деталі тендеру01.08.25, 17:38 • 3150 переглядiв
Ця справа вкотре підкреслює виклики у боротьбі з корупцією в державних установах та нагадує про необхідність посилення контролю за розподілом бюджетних коштів.
БЕБ викрило агробізнесмена з Харківщини в ухиленні від сплати понад 73 млн грн податків11.08.25, 15:20 • 1854 перегляди