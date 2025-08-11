$41.390.07
48.190.08
ukenru
Ексклюзив
14:46 • 12848 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
12:35 • 52023 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
10:23 • 72599 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 51109 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 110356 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 118236 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 101929 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 71418 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 120600 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 211723 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
На Дніпропетровщині викрили масштабну аферу з бюджетом "Укрзалізниці" на понад 6,7 млн грн

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Колишнім керівникам регіональної філії "Укрзалізниці" та директору підрядної компанії повідомлено про підозру. Вони організували схему з фальсифікації документів та виплат за невиконані роботи з лісовпорядкування на понад 6,7 млн грн.

На Дніпропетровщині викрили масштабну аферу з бюджетом "Укрзалізниці" на понад 6,7 млн грн

Колишнім керівникам регіональної філії "Укрзалізниці" та директору підрядної компанії повідомлено про підозру у розкраданні понад 6,7 млн грн бюджетних коштів. Посадовці організували схему з фальсифікації документів та виплат за невиконані роботи з лісовпорядкування.

Про це інформує Офіс генпрокурора, пише УНН.

Деталі

У Дніпропетровській області викрито злочинну схему, у якій фігурують колишні керівники філії "Укрзалізниці" та директор приватної компанії. За даними прокуратури, вони спільно заволоділи понад 6,7 млн грн державних коштів, призначених на розроблення нормативної документації з лісовпорядкування та оформлення земельних ділянок.

Підконтрольне підрядне товариство виграло публічні закупівлі та уклало договір з регіональною філією "Укрзалізниці". Проте, всупереч фактичній відсутності виконання робіт, посадовці підписали акти приймання виконаних завдань, що дозволило незаконно перерахувати гроші на рахунок ТОВ.

Правоохоронці кваліфікували дії підозрюваних за статтями заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування веде Дніпровське районне управління поліції під процесуальним керівництвом Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра. Оперативний супровід забезпечує Управління стратегічних розслідувань Нацполіції.

Ця справа вкотре підкреслює виклики у боротьбі з корупцією в державних установах та нагадує про необхідність посилення контролю за розподілом бюджетних коштів.

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Дніпропетровська область
Українська залізниця