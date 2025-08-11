Спотворювали обсяги продажу: податкова викрила схему у мережі пивних магазинів

$41.390.07
48.190.08
ukenru
10:23 • 25297 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
09:52 • 26377 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
07:41 • 73555 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
11 серпня, 06:00 • 100087 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 92032 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 65686 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
9 серпня, 14:11 • 115452 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 199416 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 129151 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 293791 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова11 серпня, 03:04 • 56651 перегляди
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT06:46 • 79957 перегляди
Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України08:11 • 20843 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 22617 перегляди
Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення10:29 • 22059 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно10:52 • 17248 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 22714 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Маріуполь
Харківська область
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 85450 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 199439 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 350611 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 253493 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 261365 перегляди
Спотворювали обсяги продажу: податкова викрила схему у мережі пивних магазинів

Київ • УНН

 • 1348 перегляди

Державна податкова служба України викрила мережу пивних магазинів, яка ухилялася від сплати податків, використовуючи псевдочеки та мінімізуючи готівкові розрахунки.

Спотворювали обсяги продажу: податкова викрила схему у мережі пивних магазинів

Здійснювали продаж алкогольних напої за псевдочеки; крім того мінімізували готівкові розрахунки. Державна податкова служба України викрила масштабне ухилення від сплати податків мережею з продажу пива, передає УНН.

Деталі

У результаті фактичної перевірки мережі, яка здійснювала продаж алкогольних напоїв, ДПС викрила схему ухилення від сплати податків.

Встановлено, що магазини при продажу алкогольних напоїв видавали чеки РРО, які не надходили до податкової. 

Це може свідчити про використання програмного забезпечення, яке дозволяло спотворювати загальні суми обсягів продажу.

- ідеться у звіті по цій справі, який опублікувала Державна податкова служба України.

Крім того, у виторгах мережі магазинів частка розрахунків за готівку була незначною. За результатами організованих ДПС фактичних перевірок мережі пивних магазинів лише за перших 4 дні на господарських об’єктах: 

  • додатково офіційно працевлаштовані – 312 працівників;
    • збільшено готівкові розрахунки в 11,5 раза.

      За порушення законодавства платників чекають штрафні санкції та можливе анулювання ліцензій, - передає пресслужба Державної податкової.

      У відомстві також нагадали:

      Податковий контроль ДПС здійснює з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно на підставі ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику.  

      Нагадаємо

      Державна податкова служба виявила сім торговельних мереж, які використовували схему "дроблення бізнесу" для ухилення від сплати податків. 

      Державна податкова служба України представила Євросоюзу результати реформування сфери податкового адміністрування під час скринінгу у межах переговорів про вступ України до ЄС

      Ігор Тележніков

      ЕкономікаКримінал та НП
      Державна податкова служба України
      Європейський Союз