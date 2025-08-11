Спотворювали обсяги продажу: податкова викрила схему у мережі пивних магазинів
Київ • УНН
Державна податкова служба України викрила мережу пивних магазинів, яка ухилялася від сплати податків, використовуючи псевдочеки та мінімізуючи готівкові розрахунки.
Здійснювали продаж алкогольних напої за псевдочеки; крім того мінімізували готівкові розрахунки. Державна податкова служба України викрила масштабне ухилення від сплати податків мережею з продажу пива, передає УНН.
Деталі
У результаті фактичної перевірки мережі, яка здійснювала продаж алкогольних напоїв, ДПС викрила схему ухилення від сплати податків.
Встановлено, що магазини при продажу алкогольних напоїв видавали чеки РРО, які не надходили до податкової.
Це може свідчити про використання програмного забезпечення, яке дозволяло спотворювати загальні суми обсягів продажу.
Крім того, у виторгах мережі магазинів частка розрахунків за готівку була незначною. За результатами організованих ДПС фактичних перевірок мережі пивних магазинів лише за перших 4 дні на господарських об’єктах:
- додатково офіційно працевлаштовані – 312 працівників;
- збільшено готівкові розрахунки в 11,5 раза.
За порушення законодавства платників чекають штрафні санкції та можливе анулювання ліцензій, - передає пресслужба Державної податкової.
У відомстві також нагадали:
Податковий контроль ДПС здійснює з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно на підставі ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику.
Нагадаємо
Державна податкова служба виявила сім торговельних мереж, які використовували схему "дроблення бізнесу" для ухилення від сплати податків.
