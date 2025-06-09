Україна у межах скринінгу презентувала ЄС результати реформування у сфері оподаткування: Кравченко по пунктах розповів, про що йдеться

Державна податкова служба України представила Євросоюзу результати реформування сфери податкового адміністрування під час скринінгу у межах переговорів про вступ України до ЄС, повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко у соцмережах у понеділок, пише УНН.

Разом з Міністерством фінансів презентували покроково, що вже зробили в сфері оподаткування, щоб забезпечити вступ України до ЄС

Це відбулося під час двосторонньої зустрічі України з Європейською комісією щодо офіційного скринінгу переговорного розділу 16 "Оподаткування", яка проходила в Брюсселі.

За словами Кравченка, європейські колеги уже бачать масштаби змін, які ДПС реалізувала у вкрай стислі терміни попри постійні атаки росіян.

Чітко розуміють, що ми налаштовані на подальшу серйозну трансформацію. І подальшу інтеграцію до європейських вимог в межах Нацстратегії доходів

Робота команди ДПС, з його слів, була зосереджена на таких напрямах:

Вступ України до ЄС передбачає єдині гармонізовані процедури обміну інформацією між податковими органами задля запобігання фінансовим порушенням та протидії нелегальним діям з метою уникнення оподаткування. Тож запевнили наших колег з Єврокомісії, що з урахуванням Національної стратегії доходів до 2030 року внесемо усі необхідні зміни до законодавства та створимо ефективні інструменти транскордонного контролю платежів та діяльності компаній в єдиному європейському просторі