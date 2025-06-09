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Україна у межах скринінгу презентувала ЄС результати реформування у сфері оподаткування: Кравченко по пунктах розповів, про що йдеться

Київ • УНН

 • 488 перегляди

ДПС України представила Євросоюзу результати реформування сфери податкового адміністрування. Україна готова працювати за європейськими правилами.

Україна у межах скринінгу презентувала ЄС результати реформування у сфері оподаткування: Кравченко по пунктах розповів, про що йдеться

Державна податкова служба України представила Євросоюзу результати реформування сфери податкового адміністрування під час скринінгу у межах переговорів про вступ України до ЄС, повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко у соцмережах у понеділок, пише УНН.

Разом з Міністерством фінансів презентували покроково, що вже зробили в сфері оподаткування, щоб забезпечити вступ України до ЄС

- написав Кравченко.

Деталі

Це відбулося під час двосторонньої зустрічі України з Європейською комісією щодо офіційного скринінгу переговорного розділу 16 "Оподаткування", яка проходила в Брюсселі.

За словами Кравченка, європейські колеги уже бачать масштаби змін, які ДПС реалізувала у вкрай стислі терміни попри постійні атаки росіян.

Чітко розуміють, що ми налаштовані на подальшу серйозну трансформацію. І подальшу інтеграцію до європейських вимог в межах Нацстратегії доходів 

- вказав голова податкової служби.

Робота команди ДПС, з його слів, була зосереджена на таких напрямах:

  • функціонування ДПС: структура, підходи, відповідальність. Як ведеться облік і подаються звіти, проводяться перевірки, яку відповідальність несуть платники за порушення, як ДПС співпрацює з правоохоронними та іншими органами;
    • роль ДПС у загальній системі фінансової стабільності. Європейські колеги неодноразово наголошували, що податкова відіграє в цьому процесі одну з ключових ролей. Зокрема, Голова ДПС наголосив на заходах з підвищення ефективності адміністрування податків та роботі з підвищення довіри платників податків до ДПС;
      • антикорупційні заходи. ДПС реалізує антикорупційну політику в межах діючої системи запобігання та протидії корупції. Активно взаємодіє з державними й міжнародними партнерами. Головні принципи: нульова толерантність до корупції, зручні й законні сервіси, невідворотність відповідальності, прозорість через цифровізацію. Цього року стартував експериментальний проєкту рамках реалізації реформи, передбаченої Національною стратегією доходів до 2030 року. Був створений єдиний незалежний антикорупційний підрозділ ДПС. ДПС активно співпрацює з правоохоронними органами;
        • IT-системи для оподаткування. Презентовано, як будується цифрова податкова служба. Першочергові заходи: покращення комплаєнсу; реформи у сфері доброчесності та ефективне адміністрування; якість даних та управління ними, а також безпека даних. Цифрові сервіси зменшують простір для зловживань. Зі слів Кравченка, повноцінна інтеграція з ІТ-системами ЄС потребує значної підтримки міжнародних партнерів. Ідеться як про практичний досвід, так і фінансові та людські ресурси;
          • активна адміністративна співпраця з країнами ЄС.

            Вступ України до ЄС передбачає єдині гармонізовані процедури обміну інформацією між податковими органами задля запобігання фінансовим порушенням та протидії нелегальним діям з метою уникнення оподаткування. Тож запевнили наших колег з Єврокомісії, що з урахуванням Національної стратегії доходів до 2030 року внесемо усі необхідні зміни до законодавства та створимо ефективні інструменти транскордонного контролю платежів та діяльності компаній в єдиному європейському просторі 

            - повідомив Кравченко. 

            Він зазначив, що обсяг робіт, який вже зробила Україна підтвердив, що наша країна готова працювати за європейськими правилами. І віримо у підтримку наших партнерів.

            Кравченко зустрівся з представниками USUBC: обговорили відшкодування ПДВ, результати CRS, виконання рішень судів29.05.25, 18:48 • 2640 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            ЕкономікаПолітика
            Державна податкова служба України
            Кравченко Руслан Андрійович
            Міністерство фінансів України
            Європейська комісія
            Європейський Союз
            Брюссельський столичний регіон
            Україна
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