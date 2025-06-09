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Украина в рамках скрининга представила ЕС результаты реформирования в сфере налогообложения: Кравченко по пунктам рассказал, о чем идет речь

Киев • УНН

 • 446 просмотра

ГНС Украины представила Евросоюзу результаты реформирования сферы налогового администрирования. Украина готова работать по европейским правилам.

Украина в рамках скрининга представила ЕС результаты реформирования в сфере налогообложения: Кравченко по пунктам рассказал, о чем идет речь

Государственная налоговая служба Украины представила Евросоюзу результаты реформирования сферы налогового администрирования во время скрининга в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС, сообщил глава ГНС Руслан Кравченко в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

Вместе с Министерством финансов презентовали пошагово, что уже сделали в сфере налогообложения, чтобы обеспечить вступление Украины в ЕС

- написал Кравченко.

Детали

Это произошло во время двусторонней встречи Украины с Европейской комиссией по официальному скринингу переговорного раздела 16 "Налогообложение", которая проходила в Брюсселе.

По словам Кравченко, европейские коллеги уже видят масштабы изменений, которые ГНС реализовала в крайне сжатые сроки, несмотря на постоянные атаки россиян.

Четко понимают, что мы настроены на дальнейшую серьезную трансформацию. И дальнейшую интеграцию в европейские требования в рамках Нацстратегии доходов 

- указал глава налоговой службы.

Работа команды ГНС, по его словам, была сосредоточена на следующих направлениях:

  • функционирование ГНС: структура, подходы, ответственность. Как ведется учет и подаются отчеты, проводятся проверки, какую ответственность несут плательщики за нарушения, как ГНС сотрудничает с правоохранительными и другими органами;
    • роль ГНС в общей системе финансовой стабильности. Европейские коллеги неоднократно отмечали, что налоговая играет в этом процессе одну из ключевых ролей. В частности, Глава ГНС отметил меры по повышению эффективности администрирования налогов и работе по повышению доверия налогоплательщиков к ГНС;
      • антикоррупционные меры. ГНС реализует антикоррупционную политику в рамках действующей системы предотвращения и противодействия коррупции. Активно взаимодействует с государственными и международными партнерами. Главные принципы: нулевая толерантность к коррупции, удобные и законные сервисы, неотвратимость ответственности, прозрачность через цифровизацию. В этом году стартовал экспериментальный проект в рамках реализации реформы, предусмотренной Национальной стратегией доходов до 2030 года. Было создано единое независимое антикоррупционное подразделение ГНС. ГНС активно сотрудничает с правоохранительными органами;
        • IT-системы для налогообложения. Презентовано, как строится цифровая налоговая служба. Первоочередные меры: улучшение комплаенса; реформы в сфере добропорядочности и эффективное администрирование; качество данных и управление ими, а также безопасность данных. Цифровые сервисы уменьшают пространство для злоупотреблений. По словам Кравченко, полноценная интеграция с ИТ-системами ЕС требует значительной поддержки международных партнеров. Речь идет как о практическом опыте, так и финансовых и человеческих ресурсах;
          • активное административное сотрудничество со странами ЕС.

            Вступление Украины в ЕС предусматривает единые гармонизированные процедуры обмена информацией между налоговыми органами для предотвращения финансовых нарушений и противодействия нелегальным действиям с целью уклонения от налогообложения. Поэтому заверили наших коллег из Еврокомиссии, что с учетом Национальной стратегии доходов до 2030 года внесем все необходимые изменения в законодательство и создадим эффективные инструменты трансграничного контроля платежей и деятельности компаний в едином европейском пространстве 

            - сообщил Кравченко. 

            Он отметил, что объем работ, который уже сделала Украина, подтвердил, что наша страна готова работать по европейским правилам. И верим в поддержку наших партнеров.

            Кравченко встретился с представителями USUBC: обсудили возмещение НДС, результаты CRS, выполнение решений судов29.05.25, 18:48 • 2640 просмотров

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            Экономикаполитика
            Государственная налоговая служба Украины
            Руслан Кравченко
            Министерство финансов Украины
            Европейская комиссия
            Европейский Союз
            Брюссель
            Украина
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