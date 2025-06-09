Украина в рамках скрининга представила ЕС результаты реформирования в сфере налогообложения: Кравченко по пунктам рассказал, о чем идет речь

Государственная налоговая служба Украины представила Евросоюзу результаты реформирования сферы налогового администрирования во время скрининга в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС, сообщил глава ГНС Руслан Кравченко в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

Вместе с Министерством финансов презентовали пошагово, что уже сделали в сфере налогообложения, чтобы обеспечить вступление Украины в ЕС

Это произошло во время двусторонней встречи Украины с Европейской комиссией по официальному скринингу переговорного раздела 16 "Налогообложение", которая проходила в Брюсселе.

По словам Кравченко, европейские коллеги уже видят масштабы изменений, которые ГНС реализовала в крайне сжатые сроки, несмотря на постоянные атаки россиян.

Четко понимают, что мы настроены на дальнейшую серьезную трансформацию. И дальнейшую интеграцию в европейские требования в рамках Нацстратегии доходов

Работа команды ГНС, по его словам, была сосредоточена на следующих направлениях:

Вступление Украины в ЕС предусматривает единые гармонизированные процедуры обмена информацией между налоговыми органами для предотвращения финансовых нарушений и противодействия нелегальным действиям с целью уклонения от налогообложения. Поэтому заверили наших коллег из Еврокомиссии, что с учетом Национальной стратегии доходов до 2030 года внесем все необходимые изменения в законодательство и создадим эффективные инструменты трансграничного контроля платежей и деятельности компаний в едином европейском пространстве