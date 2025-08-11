Искажали объемы продаж: налоговая разоблачила схему в сети пивных магазинов
Киев • УНН
Государственная налоговая служба Украины разоблачила сеть пивных магазинов, которая уклонялась от уплаты налогов, используя псевдочеки и минимизируя наличные расчеты.
Детали
В результате фактической проверки сети, которая осуществляла продажу алкогольных напитков, ГНС разоблачила схему уклонения от уплаты налогов.
Установлено, что магазины при продаже алкогольных напитков выдавали чеки РРО, которые не поступали в налоговую.
Это может свидетельствовать об использовании программного обеспечения, которое позволяло искажать общие суммы объемов продаж.
Кроме того, в выручке сети магазинов доля расчетов за наличные была незначительной. По результатам организованных ГНС фактических проверок сети пивных магазинов только за первые 4 дня на хозяйственных объектах:
- дополнительно официально трудоустроены – 312 работников;
- увеличены наличные расчеты в 11,5 раза.
За нарушение законодательства плательщиков ждут штрафные санкции и возможное аннулирование лицензий, - передает пресс-служба Государственной налоговой.
В ведомстве также напомнили:
Налоговый контроль ГНС осуществляет с учетом решения СНБО о введении правовых и организационных мер по мораторию на безосновательные проверки и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса, и исключительно на основании риск-ориентированного подхода и при наличии высоких степеней риска.
Напомним
Государственная налоговая служба выявила семь торговых сетей, которые использовали схему "дробления бизнеса" для уклонения от уплаты налогов.
Государственная налоговая служба Украины представила Евросоюзу результаты реформирования сферы налогового администрирования в ходе скрининга в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС