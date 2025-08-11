Искажали объемы продаж: налоговая разоблачила схему в сети пивных магазинов

Осуществляли продажу алкогольных напитков по псевдочекам; кроме того, минимизировали наличные расчеты. Государственная налоговая служба Украины разоблачила масштабное уклонение от уплаты налогов сетью по продаже пива, передает УНН.

В результате фактической проверки сети, которая осуществляла продажу алкогольных напитков, ГНС разоблачила схему уклонения от уплаты налогов.

Установлено, что магазины при продаже алкогольных напитков выдавали чеки РРО, которые не поступали в налоговую.

- говорится в отчете по этому делу, который опубликовала Государственная налоговая служба Украины.

Кроме того, в выручке сети магазинов доля расчетов за наличные была незначительной. По результатам организованных ГНС фактических проверок сети пивных магазинов только за первые 4 дня на хозяйственных объектах:

За нарушение законодательства плательщиков ждут штрафные санкции и возможное аннулирование лицензий, - передает пресс-служба Государственной налоговой.

В ведомстве также напомнили:

Налоговый контроль ГНС осуществляет с учетом решения СНБО о введении правовых и организационных мер по мораторию на безосновательные проверки и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса, и исключительно на основании риск-ориентированного подхода и при наличии высоких степеней риска.