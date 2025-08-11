$41.390.07
Эксклюзив
10:23 • 20700 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 22053 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41 • 67113 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 93834 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 88966 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 63954 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 113745 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 197404 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 128843 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 293613 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Искажали объемы продаж: налоговая разоблачила схему в сети пивных магазинов

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Государственная налоговая служба Украины разоблачила сеть пивных магазинов, которая уклонялась от уплаты налогов, используя псевдочеки и минимизируя наличные расчеты.

Искажали объемы продаж: налоговая разоблачила схему в сети пивных магазинов

Осуществляли продажу алкогольных напитков по псевдочекам; кроме того, минимизировали наличные расчеты. Государственная налоговая служба Украины разоблачила масштабное уклонение от уплаты налогов сетью по продаже пива, передает УНН.

Детали

В результате фактической проверки сети, которая осуществляла продажу алкогольных напитков, ГНС разоблачила схему уклонения от уплаты налогов.

Установлено, что магазины при продаже алкогольных напитков выдавали чеки РРО, которые не поступали в налоговую.

Это может свидетельствовать об использовании программного обеспечения, которое позволяло искажать общие суммы объемов продаж.

- говорится в отчете по этому делу, который опубликовала Государственная налоговая служба Украины.

Кроме того, в выручке сети магазинов доля расчетов за наличные была незначительной. По результатам организованных ГНС фактических проверок сети пивных магазинов только за первые 4 дня на хозяйственных объектах:

  • дополнительно официально трудоустроены – 312 работников;
    • увеличены наличные расчеты в 11,5 раза.

      За нарушение законодательства плательщиков ждут штрафные санкции и возможное аннулирование лицензий, - передает пресс-служба Государственной налоговой.

      В ведомстве также напомнили:

      Налоговый контроль ГНС осуществляет с учетом решения СНБО о введении правовых и организационных мер по мораторию на безосновательные проверки и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса, и исключительно на основании риск-ориентированного подхода и при наличии высоких степеней риска.

      Напомним

      Государственная налоговая служба выявила семь торговых сетей, которые использовали схему "дробления бизнеса" для уклонения от уплаты налогов.

      Государственная налоговая служба Украины представила Евросоюзу результаты реформирования сферы налогового администрирования в ходе скрининга в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС

      Игорь Тележников

