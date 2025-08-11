$41.390.07
Эксклюзив
14:46 • 12780 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 51890 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 72503 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 51052 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 110311 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 118217 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 101913 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 71416 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 120587 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 211700 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
В Днепропетровской области разоблачили масштабную аферу с бюджетом "Укрзализныци" на более чем 6,7 млн грн

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Бывшим руководителям регионального филиала "Укрзализныци" и директору подрядной компании сообщено о подозрении. Они организовали схему по фальсификации документов и выплат за невыполненные работы по лесоустройству на более чем 6,7 млн грн.

В Днепропетровской области разоблачили масштабную аферу с бюджетом "Укрзализныци" на более чем 6,7 млн грн

Бывшим руководителям регионального филиала "Укрзализныци" и директору подрядной компании сообщено о подозрении в хищении более 6,7 млн грн бюджетных средств. Должностные лица организовали схему по фальсификации документов и выплат за невыполненные работы по лесоустройству.

Об этом информирует Офис генпрокурора, пишет УНН.

Детали

В Днепропетровской области разоблачена преступная схема, в которой фигурируют бывшие руководители филиала "Укрзализныци" и директор частной компании. По данным прокуратуры, они совместно завладели более 6,7 млн грн государственных средств, предназначенных на разработку нормативной документации по лесоустройству и оформление земельных участков.

Подконтрольное подрядное общество выиграло публичные закупки и заключило договор с региональным филиалом "Укрзализныци". Однако, вопреки фактическому отсутствию выполнения работ, должностные лица подписали акты приемки выполненных заданий, что позволило незаконно перечислить деньги на счет ООО.

Искажали объемы продаж: налоговая разоблачила схему в сети пивных магазинов11.08.25, 14:18 • 2028 просмотров

Правоохранители квалифицировали действия подозреваемых по статьям завладения бюджетными средствами и служебного подлога Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование ведет Днепровское районное управление полиции под процессуальным руководством Левобережной окружной прокуратуры города Днепра. Оперативное сопровождение обеспечивает Управление стратегических расследований Нацполиции.

"Укрзалізниця" сэкономила 13% на закупке арматуры через Prozorro Market: детали тендера01.08.25, 17:38 • 3150 просмотров

Это дело в очередной раз подчеркивает вызовы в борьбе с коррупцией в государственных учреждениях и напоминает о необходимости усиления контроля за распределением бюджетных средств.

БЭБ разоблачило агробизнесмена из Харьковской области в уклонении от уплаты более 73 млн грн налогов11.08.25, 15:20 • 1850 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Днепропетровская область
Украинская железная дорога