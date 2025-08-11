В Днепропетровской области разоблачили масштабную аферу с бюджетом "Укрзализныци" на более чем 6,7 млн грн
Киев • УНН
Бывшим руководителям регионального филиала "Укрзализныци" и директору подрядной компании сообщено о подозрении. Они организовали схему по фальсификации документов и выплат за невыполненные работы по лесоустройству на более чем 6,7 млн грн.
Бывшим руководителям регионального филиала "Укрзализныци" и директору подрядной компании сообщено о подозрении в хищении более 6,7 млн грн бюджетных средств. Должностные лица организовали схему по фальсификации документов и выплат за невыполненные работы по лесоустройству.
Об этом информирует Офис генпрокурора, пишет УНН.
Детали
В Днепропетровской области разоблачена преступная схема, в которой фигурируют бывшие руководители филиала "Укрзализныци" и директор частной компании. По данным прокуратуры, они совместно завладели более 6,7 млн грн государственных средств, предназначенных на разработку нормативной документации по лесоустройству и оформление земельных участков.
Подконтрольное подрядное общество выиграло публичные закупки и заключило договор с региональным филиалом "Укрзализныци". Однако, вопреки фактическому отсутствию выполнения работ, должностные лица подписали акты приемки выполненных заданий, что позволило незаконно перечислить деньги на счет ООО.
Искажали объемы продаж: налоговая разоблачила схему в сети пивных магазинов11.08.25, 14:18 • 2028 просмотров
Правоохранители квалифицировали действия подозреваемых по статьям завладения бюджетными средствами и служебного подлога Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование ведет Днепровское районное управление полиции под процессуальным руководством Левобережной окружной прокуратуры города Днепра. Оперативное сопровождение обеспечивает Управление стратегических расследований Нацполиции.
"Укрзалізниця" сэкономила 13% на закупке арматуры через Prozorro Market: детали тендера01.08.25, 17:38 • 3150 просмотров
Это дело в очередной раз подчеркивает вызовы в борьбе с коррупцией в государственных учреждениях и напоминает о необходимости усиления контроля за распределением бюджетных средств.
БЭБ разоблачило агробизнесмена из Харьковской области в уклонении от уплаты более 73 млн грн налогов11.08.25, 15:20 • 1850 просмотров