БЭБ разоблачило агробизнесмена из Харьковской области в уклонении от уплаты более 73 млн грн налогов

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Руководителя агропредприятия из Харьковской области подозревают в уклонении от уплаты налогов на 73 миллиона гривен. Он продавал сахар вне официального учета, избегая уплаты НДС.

БЭБ разоблачило агробизнесмена из Харьковской области в уклонении от уплаты более 73 млн грн налогов

Руководитель частного сельскохозяйственного предприятия подозревается в многолетней схеме продажи продукции "в тени", что привело к убыткам государственному бюджету на более чем 73 миллиона гривен. Об этом сообщили в БЭБ, пишет УНН.

Детали

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области сообщили о подозрении руководителю агропредприятия из Харьковщины в совершении умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следствие установило, что в течение двух лет предприниматель закупал сахар, отражая эти операции в бухгалтерских и налоговых документах. Однако в дальнейшем реализовывал товар вне официального учета, сознательно избегая уплаты налога на добавленную стоимость.

Сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету, составила более 73 миллионов гривен. Этот факт подтвержден выводами судебно-экономической экспертизы.

Действия предпринимателя квалифицированы по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, а процессуальное руководство обеспечивает Харьковская областная прокуратура.

Напомним

Бюро экономической безопасности ожидает масштабное обновление состава и аудит действующих кадров. Новоназначенный глава БЭБ получит широкую автономию в формировании структуры и подборе заместителей.

Степан Гафтко

