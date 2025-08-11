БЭБ разоблачило агробизнесмена из Харьковской области в уклонении от уплаты более 73 млн грн налогов
Киев • УНН
Руководителя агропредприятия из Харьковской области подозревают в уклонении от уплаты налогов на 73 миллиона гривен. Он продавал сахар вне официального учета, избегая уплаты НДС.
Руководитель частного сельскохозяйственного предприятия подозревается в многолетней схеме продажи продукции "в тени", что привело к убыткам государственному бюджету на более чем 73 миллиона гривен. Об этом сообщили в БЭБ, пишет УНН.
Детали
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области сообщили о подозрении руководителю агропредприятия из Харьковщины в совершении умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Следствие установило, что в течение двух лет предприниматель закупал сахар, отражая эти операции в бухгалтерских и налоговых документах. Однако в дальнейшем реализовывал товар вне официального учета, сознательно избегая уплаты налога на добавленную стоимость.
Сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету, составила более 73 миллионов гривен. Этот факт подтвержден выводами судебно-экономической экспертизы.
Действия предпринимателя квалифицированы по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, а процессуальное руководство обеспечивает Харьковская областная прокуратура.
