Ексклюзив
10:23 • 25240 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 26305 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 73459 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 99995 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 91987 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 65665 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 115430 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 199391 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 129145 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 293787 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
БЕБ викрило агробізнесмена з Харківщини в ухиленні від сплати понад 73 млн грн податків

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Керівника агропідприємства з Харківщини підозрюють в ухиленні від сплати податків на 73 мільйони гривень. Він продавав цукор поза офіційним обліком, уникаючи сплати ПДВ.

БЕБ викрило агробізнесмена з Харківщини в ухиленні від сплати понад 73 млн грн податків

Керівника приватного сільськогосподарського підприємства підозрюють у багаторічній схемі продажу продукції "в тіні", що призвела до збитків державному бюджету на понад 73 мільйони гривень. Про це повідомили в БЕБ, пише УНН.

Деталі

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Полтавській області повідомили про підозру керівнику агропідприємства з Харківщини у вчиненні умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідство встановило, що протягом двох років підприємець закуповував цукор, відображаючи ці операції у бухгалтерських та податкових документах. Однак надалі реалізовував товар поза офіційним обліком, свідомо уникаючи сплати податку на додану вартість.

Сума збитків, завданих державному бюджету, склала понад 73 мільйони гривень. Цей факт підтверджений висновками судово-економічної експертизи.

Дії підприємця кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області, а процесуальне керівництво забезпечує Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо

Бюро економічної безпеки очікує масштабне оновлення складу та аудит чинних кадрів. Новопризначений голова БЕБ отримає широку автономію у формуванні структури та доборі заступників.

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономікаКримінал та НП
Харківська область
Полтавська область
Служба безпеки України
Україна