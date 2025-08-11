БЕБ викрило агробізнесмена з Харківщини в ухиленні від сплати понад 73 млн грн податків
Київ • УНН
Керівника агропідприємства з Харківщини підозрюють в ухиленні від сплати податків на 73 мільйони гривень. Він продавав цукор поза офіційним обліком, уникаючи сплати ПДВ.
Керівника приватного сільськогосподарського підприємства підозрюють у багаторічній схемі продажу продукції "в тіні", що призвела до збитків державному бюджету на понад 73 мільйони гривень. Про це повідомили в БЕБ, пише УНН.
Деталі
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Полтавській області повідомили про підозру керівнику агропідприємства з Харківщини у вчиненні умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Слідство встановило, що протягом двох років підприємець закуповував цукор, відображаючи ці операції у бухгалтерських та податкових документах. Однак надалі реалізовував товар поза офіційним обліком, свідомо уникаючи сплати податку на додану вартість.
Сума збитків, завданих державному бюджету, склала понад 73 мільйони гривень. Цей факт підтверджений висновками судово-економічної експертизи.
Дії підприємця кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області, а процесуальне керівництво забезпечує Харківська обласна прокуратура.
Нагадаємо
