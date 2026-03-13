Посадовців військової частини спіймали на схемах з фортифікаціями на Дніпропетровщині на 14 мільйонів - Генпрокурор Кравченко

Посадовці військової частини підозрюються у справі про мільйонні розкрадання на фортифікаціях у Дніпропетровській області, повідомив у п'ятницю Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

На Дніпропетровщині викрито корупційні схеми під час будівництва оборонних рубежів. Одна військова частина. Дві схеми. П’ятеро підозрюваних. Понад 14 млн грн збитків державі - повідомив Кравченко.

Деталі

За даними Генпрокурора, "у 2024 році посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами".

"Схема проста: підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни у них завищували приблизно на 20% від ринку. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували", - розповів Генпрокурор.

При цьому, за його даними, "матеріали для оборонних позицій фактично закуповували значно дешевше".

"Один із епізодів організував командир військової частини у званні полковника", - повідомив Кравченко.

Зі слів Генпрокурора, лише за два місяці (травень-червень 2024 року) державі було завдано 7,3 млн грн збитків.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

"В іншому епізоді брали участь начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони привласнили ще близько 6,7 млн грн", - зазначив Генпрокурор.

"Трьом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи, ще один – перебуває в лікарні", - вказав Кравченко.

Слідство триває.

"Перевіряємо причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень. Працюємо далі", - наголосив Кравченко.

