Посадовців військової частини спіймали на схемах з фортифікаціями на Дніпропетровщині на 14 мільйонів - Генпрокурор Кравченко
Київ • УНН
На Дніпропетровщині викрито дві схеми розкрадання коштів на фортифікаціях через завищення цін. П'ятьом особам на чолі з полковником повідомлено про підозру.
Посадовці військової частини підозрюються у справі про мільйонні розкрадання на фортифікаціях у Дніпропетровській області, повідомив у п'ятницю Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.
На Дніпропетровщині викрито корупційні схеми під час будівництва оборонних рубежів. Одна військова частина. Дві схеми. П’ятеро підозрюваних. Понад 14 млн грн збитків державі
Деталі
За даними Генпрокурора, "у 2024 році посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами".
"Схема проста: підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни у них завищували приблизно на 20% від ринку. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували", - розповів Генпрокурор.
При цьому, за його даними, "матеріали для оборонних позицій фактично закуповували значно дешевше".
"Один із епізодів організував командир військової частини у званні полковника", - повідомив Кравченко.
Зі слів Генпрокурора, лише за два місяці (травень-червень 2024 року) державі було завдано 7,3 млн грн збитків.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
"В іншому епізоді брали участь начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони привласнили ще близько 6,7 млн грн", - зазначив Генпрокурор.
"Трьом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи, ще один – перебуває в лікарні", - вказав Кравченко.
Слідство триває.
"Перевіряємо причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень. Працюємо далі", - наголосив Кравченко.
