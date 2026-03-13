Чиновников воинской части поймали на схемах с фортификациями в Днепропетровской области на 14 миллионов - Генпрокурор Кравченко

$44.160.1950.960.02
ukenru
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 18434 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 47486 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 44764 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 66269 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 35815 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 24205 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 19719 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23504 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40315 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 50229 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
47%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в воздушном пространстве Ирака12 марта, 22:40 • 35522 просмотра
В Крыму и Севастополе прогремели взрывы, работает ПВО и пропал интернет - мониторы12 марта, 23:18 • 6892 просмотра
Пустыня Сахара в Алжире покрылась снегом из-за аномального снижения температурыPhoto12 марта, 23:40 • 5738 просмотра
Украина первой протестирует новый купол ПВО Michelangelo от Leonardo12 марта, 23:58 • 32322 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 5876 просмотра
публикации
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 5994 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 66269 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 39362 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 34816 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 63417 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Али Хаменеи
Музыкант
Владимир Зеленский
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Ирак
Реклама
УНН Lite
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 21306 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 21346 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 19859 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 35959 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 54753 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times
ТикТок

Чиновников воинской части поймали на схемах с фортификациями в Днепропетровской области на 14 миллионов - Генпрокурор Кравченко

Киев • УНН

 • 864 просмотра

На Днепропетровщине разоблачены две схемы хищения средств на фортификациях через завышение цен. Пятерым лицам во главе с полковником сообщено о подозрении.

Чиновников воинской части поймали на схемах с фортификациями в Днепропетровской области на 14 миллионов - Генпрокурор Кравченко

Должностные лица воинской части подозреваются в деле о миллионных хищениях на фортификациях в Днепропетровской области, сообщил в пятницу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

На Днепропетровщине разоблачены коррупционные схемы при строительстве оборонительных рубежей. Одна воинская часть. Две схемы. Пятеро подозреваемых. Более 14 млн грн убытков государству

- сообщил Кравченко.

Детали

По данным Генпрокурора, "в 2024 году должностные лица воинской части вместе с гражданскими сообщниками организовали закупки материалов для фортификаций по завышенным ценам".

"Схема проста: подконтрольные предприятия получали прямые договоры, а цены в них завышали примерно на 20% от рынка. Бюджетные средства перечисляли на счета компаний, после чего деньги переводили в наличные или легализовали", - рассказал Генпрокурор.

При этом, по его данным, "материалы для оборонительных позиций фактически закупались значительно дешевле".

"Один из эпизодов организовал командир воинской части в звании полковника", - сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, только за два месяца (май-июнь 2024 года) государству был нанесен ущерб в размере 7,3 млн грн.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

"В другом эпизоде участвовали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они присвоили еще около 6,7 млн грн", - отметил Генпрокурор.

"Троим подозреваемым уже избраны меры пресечения, еще один – находится в больнице", - указал Кравченко.

Следствие продолжается.

"Проверяем причастность других должностных лиц и возможные хищения на десятки миллионов гривен. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

Схемы при строительстве фортификаций, некачественный ремонт дорог и не только: Кравченко сообщил о еще 45 подозрениях должностным лицам Сумщины и Ровенщины08.08.25, 16:51 • 6673 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Руслан Кравченко
Днепропетровская область
Украина