Чиновников воинской части поймали на схемах с фортификациями в Днепропетровской области на 14 миллионов - Генпрокурор Кравченко
Киев • УНН
На Днепропетровщине разоблачены две схемы хищения средств на фортификациях через завышение цен. Пятерым лицам во главе с полковником сообщено о подозрении.
Должностные лица воинской части подозреваются в деле о миллионных хищениях на фортификациях в Днепропетровской области, сообщил в пятницу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.
На Днепропетровщине разоблачены коррупционные схемы при строительстве оборонительных рубежей. Одна воинская часть. Две схемы. Пятеро подозреваемых. Более 14 млн грн убытков государству
Детали
По данным Генпрокурора, "в 2024 году должностные лица воинской части вместе с гражданскими сообщниками организовали закупки материалов для фортификаций по завышенным ценам".
"Схема проста: подконтрольные предприятия получали прямые договоры, а цены в них завышали примерно на 20% от рынка. Бюджетные средства перечисляли на счета компаний, после чего деньги переводили в наличные или легализовали", - рассказал Генпрокурор.
При этом, по его данным, "материалы для оборонительных позиций фактически закупались значительно дешевле".
"Один из эпизодов организовал командир воинской части в звании полковника", - сообщил Кравченко.
По словам Генпрокурора, только за два месяца (май-июнь 2024 года) государству был нанесен ущерб в размере 7,3 млн грн.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
"В другом эпизоде участвовали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они присвоили еще около 6,7 млн грн", - отметил Генпрокурор.
"Троим подозреваемым уже избраны меры пресечения, еще один – находится в больнице", - указал Кравченко.
Следствие продолжается.
"Проверяем причастность других должностных лиц и возможные хищения на десятки миллионов гривен. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.
