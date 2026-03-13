Чиновников воинской части поймали на схемах с фортификациями в Днепропетровской области на 14 миллионов - Генпрокурор Кравченко

Должностные лица воинской части подозреваются в деле о миллионных хищениях на фортификациях в Днепропетровской области, сообщил в пятницу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

На Днепропетровщине разоблачены коррупционные схемы при строительстве оборонительных рубежей. Одна воинская часть. Две схемы. Пятеро подозреваемых. Более 14 млн грн убытков государству - сообщил Кравченко.

Детали

По данным Генпрокурора, "в 2024 году должностные лица воинской части вместе с гражданскими сообщниками организовали закупки материалов для фортификаций по завышенным ценам".

"Схема проста: подконтрольные предприятия получали прямые договоры, а цены в них завышали примерно на 20% от рынка. Бюджетные средства перечисляли на счета компаний, после чего деньги переводили в наличные или легализовали", - рассказал Генпрокурор.

При этом, по его данным, "материалы для оборонительных позиций фактически закупались значительно дешевле".

"Один из эпизодов организовал командир воинской части в звании полковника", - сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, только за два месяца (май-июнь 2024 года) государству был нанесен ущерб в размере 7,3 млн грн.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

"В другом эпизоде участвовали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они присвоили еще около 6,7 млн грн", - отметил Генпрокурор.

"Троим подозреваемым уже избраны меры пресечения, еще один – находится в больнице", - указал Кравченко.

Следствие продолжается.

"Проверяем причастность других должностных лиц и возможные хищения на десятки миллионов гривен. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

