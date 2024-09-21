На Дніпропетровщині було поранено жінку через ворожі атаки
Київ • УНН
Внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині поранено 38-річну жінку. Пошкоджено навчальний корпус, житлові будинки, автомобілі та інфраструктуру в Дніпрі та на Нікопольщині.
На Дніпропетровщині через ворожу агресію поранено цивільну жінку. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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У Дніпрі внаслідок ворожих атак пошкоджено 6-поверховий навчальний корпус, три багатоповерхівки та 72 автомобілі.
На Нікопольщині атаки тривали з вечора. Під ударами БпЛА та артилерії постраждали Нікополь, Покровська та Мирівська громади.
Поранення отримала 38-річна жінка, вона госпіталізована в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів пошкоджені чотири будинки, АЗС, загорівся склад приватного підприємства, знищено 20 тонн соняшника та навантажувач.
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