На Днепропетровщине была ранена женщина из-за вражеских атак
Киев • УНН
В результате вражеских атак на Днепропетровщине ранена 38-летняя женщина. Повреждены учебный корпус, жилые дома, автомобили и инфраструктура в Днепре и на Никопольщине.
На Днепропетровщине из-за вражеской агрессии ранена гражданская женщина. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В Днепре в результате вражеских атак повреждены 6-этажный учебный корпус, три многоэтажки и 72 автомобиля.
На Никопольщине атаки продолжались с вечера. Под ударами БпЛА и артиллерии пострадали Никополь, Покровская и Мировская громады.
Ранения получила 38-летняя женщина, она госпитализирована в состоянии средней тяжести. В результате обстрелов повреждены четыре дома, АЗС, загорелся склад частного предприятия, уничтожено 20 тонн подсолнечника и погрузчик.
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