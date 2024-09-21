На Днепропетровщине была ранена женщина из-за вражеских атак

На Днепропетровщине из-за вражеской агрессии ранена гражданская женщина. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В Днепре в результате вражеских атак повреждены 6-этажный учебный корпус, три многоэтажки и 72 автомобиля.

На Никопольщине атаки продолжались с вечера. Под ударами БпЛА и артиллерии пострадали Никополь, Покровская и Мировская громады.

Ранения получила 38-летняя женщина, она госпитализирована в состоянии средней тяжести. В результате обстрелов повреждены четыре дома, АЗС, загорелся склад частного предприятия, уничтожено 20 тонн подсолнечника и погрузчик.

У Кривому Розі від ракетного удару загинули 12-річний хлопчик і дві жінки