На Днепропетровщине была ранена женщина из-за вражеских атак

ukenru
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
  •  104052 просмотра

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
  •  109104 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Эксклюзив
Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
  •  113853 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
  •  119128 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
  •  115853 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
  •  142648 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
  •  114806 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142328 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  220853 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
19 сентября 2024, 10:36  •  155112 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига с главой МИД Израиля обсудили угрозы от российско-иранского сотрудничества

Сибига с главой МИД Израиля обсудили угрозы от российско-иранского сотрудничества

  •  27431 просмотра
Захватчики планируют конфискацию земель на захваченных территориях Украины

Захватчики планируют конфискацию земель на захваченных территориях Украины

  •  30333 просмотра
Норвегия увеличит помощь Украине до 5 млрд долларов

Норвегия увеличит помощь Украине до 5 млрд долларов

  •  25206 просмотра
Ракетный удар по Кривому Рогу: три человека погибли, трое - ранены

Ракетный удар по Кривому Рогу: три человека погибли, трое - ранены

  •  16657 просмотра
Вражеский удар по Кривому Рогу: погиб ребенок

Вражеский удар по Кривому Рогу: погиб ребенок

  •  20676 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

  •  121613 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

  •  123699 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

  •  125771 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

  •  131767 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

  •  142648 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

  •  11335 просмотра
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

  •  104046 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

  •  60327 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября 2024, 03:03  •  118584 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

19 сентября 2024, 03:07  •  173553 просмотра
Актуальное
На Днепропетровщине была ранена женщина из-за вражеских атак

На Днепропетровщине была ранена женщина из-за вражеских атак

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 05:23  •  5392 просмотра

Read in English

В результате вражеских атак на Днепропетровщине ранена 38-летняя женщина. Повреждены учебный корпус, жилые дома, автомобили и инфраструктура в Днепре и на Никопольщине.

На Днепропетровщине из-за вражеской агрессии ранена гражданская женщина. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В Днепре в результате вражеских атак повреждены 6-этажный учебный корпус, три многоэтажки и 72 автомобиля.

На Никопольщине атаки продолжались с вечера. Под ударами БпЛА и артиллерии пострадали Никополь, Покровская и Мировская громады.

Ранения получила 38-летняя женщина, она госпитализирована в состоянии средней тяжести. В результате обстрелов повреждены четыре дома, АЗС, загорелся склад частного предприятия, уничтожено 20 тонн подсолнечника и погрузчик.

У Кривому Розі від ракетного удару загинули 12-річний хлопчик і дві жінки21 сентября 2024, 04:34 • 10350 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
dneprДнепр
nikopol-ukrainaНикополь, Украина