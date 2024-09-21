В Кривом Роге от ракетного удара погибли 12-летний мальчик и две женщины
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли 12-летний мальчик и две женщины 75 и 79 лет. Еще три человека получили ранения, повреждены школа, гараж и авто.
В Кривом Роге в результате ракетного удара погиб 12-летний мальчик и две женщины. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В Кривом Роге в результате ракетного удара погиб 12-летний мальчик, а также две женщины в возрасте 75 и 79 лет.
Кроме того, еще три человека, среди которых 17-летний парень и двое мужчин, 31 и 50 лет, получили ранения и были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Кроме того, из-за данной атаки была повреждена школа, гараж и авто. Спасательные службы продолжают работать на месте трагедии.
Напомним,
В результате удара оккупантов по жилому сектору Кривого Рога погибли по меньшей мере три человека, трое ранены.
Ворожий удар по Кривому Розі: загинула дитина21 сентября 2024, 02:36 • 10159 просмотров