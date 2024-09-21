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У Кривому Розі від ракетного удару загинули 12-річний хлопчик і дві жінки

У Кривому Розі від ракетного удару загинули 12-річний хлопчик і дві жінки

Київ • УНН

 • 41528 перегляди

Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі загинули 12-річний хлопчик та дві жінки 75 і 79 років. Ще троє людей отримали поранення, пошкоджено школу, гараж і авто.

У Кривому Розі внаслідок ракетного удару загинув 12-річний хлопчик та дві жінки. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

У Кривому Розі внаслідок ракетного удару загинув 12-річний хлопчик, а також дві жінки віком 75 і 79 років.

Окрім того, ще троє людей, серед яких 17-річний хлопець та двоє чоловіків, 31 і 50 років, отримали поранення і були госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Крім того, через дану атаку було пошкоджено школу, гараж і авто. Рятувальні служби продовжують працювати на місці трагедії.

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Нагадаємо

Унаслідок удару окупантів по житловому сектору Кривого Рогу загинули щонайменше три людини, троє поранені.

Ворожий удар по Кривому Розі: загинула дитина21.09.24, 05:36 • 65168 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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