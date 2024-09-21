Ворожий удар по Кривому Розі: загинула дитина
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг загинули троє людей, серед яких дитина. Кілька осіб отримали поранення, пошкоджено приватні житлові будинки.
Серед загиблих внаслідок атаки на Кривий Ріг є дитина. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Сьогодні вночі Кривий Ріг знову став мішенню для страшної ворожої атаки. Наразі відомо про трьох загиблих, серед яких дитина.
Кілька людей отримали поранення, пошкоджено приватні житлові будинки.
Більше подробиць буде згодом.
Нагадаємо
Через ворожий ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу загинули щонайменше три людини, троє поранені.
Ракетний удар по Кривому Розі: троє людей загинули, троє - поранені21.09.24, 05:16 • 62070 переглядiв