Ракетний удар по Кривому Розі: троє людей загинули, троє - поранені
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу загинули щонайменше три людини, троє поранені. Рятувальники працюють на місці, під завалами можуть залишатися люди.
Терористична країна вдарила по Кривому Розі. На жаль, є загиблі. Про це повідомляє Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
Деталі
Внаслідок ракетного удару по житловому сектору міста загинули щонайменше три людини, серед них літня жінка, яка померла в кареті швидкої допомоги. Троє інших, зокрема діти, отримали поранення. Місцеві служби повідомляють, що під завалами можуть залишатися люди.
На місці події працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Міський штаб допомоги розгорнуто за адресою: Миколаївське шосе, 18, СШ №123. Ліквідація наслідків триває.
Повітряні Сили попереджають про крилаті ракети, націлені на Кривий Ріг21.09.24, 02:58 • 20385 переглядiв