Ракетный удар по Кривому Рогу: три человека погибли, трое - ранены

Террористическая страна ударила по Кривому Рогу. К сожалению, есть погибшие. Об этом сообщает Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Детали

В результате ракетного удара по жилому сектору города погибли по меньшей мере три человека, среди них пожилая женщина, которая умерла в карете скорой помощи. Трое других, в том числе дети, получили ранения. Местные службы сообщают, что под завалами могут оставаться люди.

На месте происшествия работают спасатели, медики и коммунальные службы. Городской штаб помощи развернут по адресу: Николаевское шоссе, 18, СШ №123. Ликвидация последствий продолжается.

Повітряні Сили попереджають про крилаті ракети, націлені на Кривий Ріг