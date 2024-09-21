Ракетный удар по Кривому Рогу: три человека погибли, трое - ранены
Киев • УНН
В результате ракетного удара по жилому сектору Кривого Рога погибли по меньшей мере три человека, трое ранены. Спасатели работают на месте, под завалами могут оставаться люди.
Террористическая страна ударила по Кривому Рогу. К сожалению, есть погибшие. Об этом сообщает Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
Детали
В результате ракетного удара по жилому сектору города погибли по меньшей мере три человека, среди них пожилая женщина, которая умерла в карете скорой помощи. Трое других, в том числе дети, получили ранения. Местные службы сообщают, что под завалами могут оставаться люди.
На месте происшествия работают спасатели, медики и коммунальные службы. Городской штаб помощи развернут по адресу: Николаевское шоссе, 18, СШ №123. Ликвидация последствий продолжается.
Повітряні Сили попереджають про крилаті ракети, націлені на Кривий Ріг20 сентября 2024, 23:58 • 5566 просмотров