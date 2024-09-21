Вражеский удар по Кривому Рогу: погиб ребенок

Среди погибших в результате атаки на Кривой Рог есть ребенок. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью Кривой Рог снова стал мишенью для страшной вражеской атаки. Известно о трех погибших, среди которых ребенок.

Несколько человек получили ранения, повреждены частные жилые дома.

Больше подробностей будет позже.

Напомним

Из-за вражеского ракетного удара по жилому сектору Кривого Рога погибли по меньшей мере три человека, трое ранены.

Ракетний удар по Кривому Розі: троє людей загинули, троє - поранені