Вражеский удар по Кривому Рогу: погиб ребенок
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Кривой Рог погибли три человека, среди которых ребенок. Несколько человек получили ранения, повреждены частные жилые дома.
Среди погибших в результате атаки на Кривой Рог есть ребенок. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Сегодня ночью Кривой Рог снова стал мишенью для страшной вражеской атаки. Известно о трех погибших, среди которых ребенок.
Несколько человек получили ранения, повреждены частные жилые дома.
Больше подробностей будет позже.
Напомним
Из-за вражеского ракетного удара по жилому сектору Кривого Рога погибли по меньшей мере три человека, трое ранены.
Ракетний удар по Кривому Розі: троє людей загинули, троє - поранені21 сентября 2024, 02:16 • 3157 просмотров