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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеский удар по Кривому Рогу: погиб ребенок

Вражеский удар по Кривому Рогу: погиб ребенок

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 02:36  •  2293 просмотра

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В результате ночной атаки на Кривой Рог погибли три человека, среди которых ребенок. Несколько человек получили ранения, повреждены частные жилые дома.

Среди погибших в результате атаки на Кривой Рог есть ребенок. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью Кривой Рог снова стал мишенью для страшной вражеской атаки. Известно о трех погибших, среди которых ребенок.

Несколько человек получили ранения, повреждены частные жилые дома.

Больше подробностей будет позже.

Напомним

Из-за вражеского ракетного удара по жилому сектору Кривого Рога погибли по меньшей мере три человека, трое ранены.

Ракетний удар по Кривому Розі: троє людей загинули, троє - поранені21 сентября 2024, 02:16 • 3157 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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krivoi-rogКривой Рог