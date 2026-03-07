На Черкащині сталося руйнування шлюзу на річці Тясмин, про підтоплення поки не повідомляли - ОВА

У Черкаському районі на Черкащині зафіксовано руйнування шлюзу гідроспоруди на річці Тясмин. Наразі у населених пунктах, що можуть потрапити в зону можливого затоплення, здійснюється постійний моніторинг рівня води. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у суботу, передає УНН.

Деталі

За його словами, гідроспоруда розташована на території колишнього заводу. Після отримання інформації про інцидент було проведено засідання регіональної та місцевої комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для координації подальших дій.

"Напередодні ввечері ми отримали інформацію, що в Черкаському районі відбулося руйнування шлюзу гідроспоруди на річці Тясмин. Вона розташована на території колишнього заводу", – повідомив Табурець.

У населених пунктах, які можуть потрапити до зони можливого підтоплення, виставлено пости спостереження з числа офіцерів-рятувальників громад. Рівень води перевіряють щогодини.

За його інформацією, звернень від місцевих жителів щодо підтоплення приватних домоволодінь не надходило.

На місці працює мобільно-оперативна група Головного управління ДСНС у Черкаській області, а сили та засоби рятувальників перебувають у готовності.

У ГУ ДСНС в області також вказали, що "рятувальники здійснюють щогодинний моніторинг за допомогою БПЛА в межах Черкаського району".

"У населених пунктах, що потрапляють у зону можливого затоплення, виставлено 10 постів спостереження з числа офіцерів-рятувальників громад. Загалом у районі залучено 35 одиниць техніки та 67 осіб особового складу, зокрема сили й засоби зведеного протипаводкового загону. Повідомлень від місцевого населення щодо підтоплення будинків та приватних домоволодінь не надходило", - вказали у ДСНС.

В обласній військовій адміністрації зазначили, що ситуація наразі перебуває під контролем.

