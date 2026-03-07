$43.810.0050.900.00
На Черкащині сталося руйнування шлюзу на річці Тясмин, про підтоплення поки не повідомляли - ОВА

Київ • УНН

 • 218 перегляди

На Черкащині зруйновано шлюз гідроспоруди, через що рятувальники моніторять рівень води. Звернень від жителів щодо підтоплення домоволодінь не надходило.

На Черкащині сталося руйнування шлюзу на річці Тясмин, про підтоплення поки не повідомляли - ОВА

У Черкаському районі на Черкащині зафіксовано руйнування шлюзу гідроспоруди на річці Тясмин. Наразі у населених пунктах, що можуть потрапити в зону можливого затоплення, здійснюється постійний моніторинг рівня води. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у суботу, передає УНН.

Деталі

За його словами, гідроспоруда розташована на території колишнього заводу. Після отримання інформації про інцидент було проведено засідання регіональної та місцевої комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для координації подальших дій.

"Напередодні ввечері ми отримали інформацію, що в Черкаському районі відбулося руйнування шлюзу гідроспоруди на річці Тясмин. Вона розташована на території колишнього заводу", – повідомив Табурець.

У населених пунктах, які можуть потрапити до зони можливого підтоплення, виставлено пости спостереження з числа офіцерів-рятувальників громад. Рівень води перевіряють щогодини.

За його інформацією, звернень від місцевих жителів щодо підтоплення приватних домоволодінь не надходило.

На місці працює мобільно-оперативна група Головного управління ДСНС у Черкаській області, а сили та засоби рятувальників перебувають у готовності.

У ГУ ДСНС в області також вказали, що "рятувальники здійснюють щогодинний моніторинг за допомогою БПЛА в межах Черкаського району".

"У населених пунктах, що потрапляють у зону можливого затоплення, виставлено 10 постів спостереження з числа офіцерів-рятувальників громад. Загалом у районі залучено 35 одиниць техніки та 67 осіб особового складу, зокрема сили й засоби зведеного протипаводкового загону. Повідомлень від місцевого населення щодо підтоплення будинків та приватних домоволодінь не надходило", - вказали у ДСНС.

В обласній військовій адміністрації зазначили, що ситуація наразі перебуває під контролем.

Андрій Тимощенков

