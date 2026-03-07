В Черкасской области произошло разрушение шлюза на реке Тясмин, о подтоплениях пока не сообщали - ОВА

В Черкасском районе Черкасской области зафиксировано разрушение шлюза гидросооружения на реке Тясмин. В настоящее время в населенных пунктах, которые могут попасть в зону возможного затопления, осуществляется постоянный мониторинг уровня воды. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в субботу, передает УНН.

Детали

По его словам, гидросооружение расположено на территории бывшего завода. После получения информации об инциденте было проведено заседание региональной и местной комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для координации дальнейших действий.

"Накануне вечером мы получили информацию, что в Черкасском районе произошло разрушение шлюза гидросооружения на реке Тясмин. Оно расположено на территории бывшего завода", – сообщил Табурец.

В населенных пунктах, которые могут попасть в зону возможного подтопления, выставлены посты наблюдения из числа офицеров-спасателей общин. Уровень воды проверяют ежечасно.

По его информации, обращений от местных жителей относительно подтопления частных домовладений не поступало.

На месте работает мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС в Черкасской области, а силы и средства спасателей находятся в готовности.

В ГУ ГСЧС в области также указали, что "спасатели осуществляют ежечасный мониторинг с помощью БПЛА в пределах Черкасского района".

"В населенных пунктах, попадающих в зону возможного затопления, выставлено 10 постов наблюдения из числа офицеров-спасателей общин. Всего в районе задействовано 35 единиц техники и 67 человек личного состава, в том числе силы и средства сводного противопаводкового отряда. Сообщений от местного населения относительно подтопления домов и частных домовладений не поступало", - указали в ГСЧС.

В областной военной администрации отметили, что ситуация в настоящее время находится под контролем.

