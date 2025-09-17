$41.180.06
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Черкащині поліція нагадує про обмеження під час паломництва хасидів

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Під час святкування юдейського нового року в Умані заборонено продаж алкоголю, піротехніки, ножів та пневматичної зброї. Патрульні цілодобово стежать за правопорядком, перевіряють осіб і транспорт.

На Черкащині поліція нагадує про обмеження під час паломництва хасидів

Поліція Черкащини нагадує, що під час святкування юдейського нового року в Умані заборонено продаж алкоголю, піротехніки, ножів та пневматичної зброї. Патрульні цілодобово стежать за правопорядком та перевіряють осіб і транспорт, пише УНН із посиланням на Патрульну поліцію Черкащини.

Деталі

Нагадуємо, що в районі паломництва запроваджено низку обмежень, зокрема: заборонено продаж алкоголю, піротехніки, ножів, пневматичної зброї та іграшок, що її імітують

- йдеться у дописі.

У патрульній поліції, зазначили, що до заходів додатково залучені й інші підрозділи поліції, рятувальники, медики, щоб святкування юдейського нового року відбулося безпечно.

Ми заступаємо на цілодобове чергування, аби в місті було спокійно. Також перевіряємо осіб і транспортні засоби, що прибувають на Черкащину

- додали у правоохоронці.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Умань очікує близько 30-35 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана, хоча їхня спільнота прогнозує до 50 тисяч. Хасиди вже почали прибувати, а основна маса очікується після 17 вересня.

Державна прикордонна служба України забезпечує контрольований та безпечний перетин кордону для організованих груп, яких вже прибуло близько 7 тисяч. За словами Демченка, масовий приїзд прочан відбудеться в період з 22 по 24 вересня, коли хасиди традиційно збираються біля могили Цадика Нахмана в Умані.

Альона Уткіна

СуспільствоПодії
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Україна
Умань