На Черкасщине полиция напоминает об ограничениях во время паломничества хасидов

Полиция Черкасской области напоминает, что во время празднования иудейского нового года в Умани запрещена продажа алкоголя, пиротехники, ножей и пневматического оружия. Патрульные круглосуточно следят за правопорядком и проверяют лиц и транспорт, пишет УНН со ссылкой на Патрульную полицию Черкасской области.

Детали

Напоминаем, что в районе паломничества введен ряд ограничений, в частности: запрещена продажа алкоголя, пиротехники, ножей, пневматического оружия и имитирующих его игрушек - говорится в сообщении.

В патрульной полиции отметили, что к мероприятиям дополнительно привлечены и другие подразделения полиции, спасатели, медики, чтобы празднование иудейского нового года прошло безопасно.

Мы заступаем на круглосуточное дежурство, чтобы в городе было спокойно. Также проверяем лиц и транспортные средства, прибывающие в Черкасскую область - добавили правоохранители.

Напомним

Ранее УНН писал, что Умань ожидает около 30-35 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана, хотя их община прогнозирует до 50 тысяч. Хасиды уже начали прибывать, а основная масса ожидается после 17 сентября.

Государственная пограничная служба Украины обеспечивает контролируемое и безопасное пересечение границы для организованных групп, которых уже прибыло около 7 тысяч. По словам Демченко, массовый приезд паломников состоится в период с 22 по 24 сентября, когда хасиды традиционно собираются у могилы Цадика Нахмана в Умани.