На Буковині росіяни атакували енергетику ракетами та дронами
Київ • УНН
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дністровського району, спрямувавши по Буковині 11 БпЛА та 4 ракети Калібр. Постраждалих немає, усі системи працюють у штатному режимі.
У Чернівецькій області вночі російські війська масовано атакували енергетику, повідомив у суботу голова Чернівецької ОВА Руслан Осипенко у соцмережах, пише УНН.
Деталі
"Цієї ночі ворог здійснив масовану атаку на Чернівецьку область: 11 БпЛА та 4 крилаті ракети типу "Калібр". Основною ціллю атаки стали об’єкти енергетичної інфраструктури у Дністровському районі", - повідомив Осипенко.
У Чернівецькій міськраді уточнили, що "зокрема, під комбінованою атакою крилатих ракет та дронів була Чернівецька область, місто Новодністровськ".
На місцях уражень, за даними голови ОВА, працюють усі відповідні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.
"На щастя, загиблих і постраждалих немає. Станом на цей момент ситуація в області повністю контрольована. Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі", - наголосив Осипенко.
