На Буковине россияне атаковали энергетику ракетами и дронами
Киев • УНН
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Днестровского района, направив по Буковине 11 БПЛА и 4 ракеты «Калибр». Пострадавших нет, все системы работают в штатном режиме.
В Черновицкой области ночью российские войска массированно атаковали энергетику, сообщил в субботу глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Этой ночью враг совершил массированную атаку на Черновицкую область: 11 БпЛА и 4 крылатые ракеты типа "Калибр". Основной целью атаки стали объекты энергетической инфраструктуры в Днестровском районе", - сообщил Осипенко.
В Черновицком горсовете уточнили, что "в частности, под комбинированной атакой крылатых ракет и дронов была Черновицкая область, город Новоднестровск".
На местах поражений, по данным главы ОВА, работают все соответствующие службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.
"К счастью, погибших и пострадавших нет. По состоянию на данный момент ситуация в области полностью контролируемая. Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме", - подчеркнул Осипенко.
