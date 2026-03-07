На Буковине россияне атаковали энергетику ракетами и дронами

В Черновицкой области ночью российские войска массированно атаковали энергетику, сообщил в субботу глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью враг совершил массированную атаку на Черновицкую область: 11 БпЛА и 4 крылатые ракеты типа "Калибр". Основной целью атаки стали объекты энергетической инфраструктуры в Днестровском районе", - сообщил Осипенко.

В Черновицком горсовете уточнили, что "в частности, под комбинированной атакой крылатых ракет и дронов была Черновицкая область, город Новоднестровск".

На местах поражений, по данным главы ОВА, работают все соответствующие службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.

"К счастью, погибших и пострадавших нет. По состоянию на данный момент ситуация в области полностью контролируемая. Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме", - подчеркнул Осипенко.

