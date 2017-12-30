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МЗС попередило, що біометричні дані росіян фіксуватимуть на кордоні з 1 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Державною прикордонною службою України з 1 січня 2018 року запроваджується фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, у тому числі Російської Федерації. Про це нагадали у прес-службі МЗС України, передає УНН.

МЗС попередило, що біометричні дані росіян фіксуватимуть на кордоні з 1 січня

"На виконання указу Президента України від 30.08.2017 р. №256 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10.07.2017 р. "Про посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України" з 1 січня 2018 року Державною прикордонною службою України запроваджується фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, у тому числі Російської Федерації, під час прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон", - йдеться у повідомленні.

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У МЗС додали, що практично фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства буде здійснюватись під час їхнього в’їзду в Україну та проходження прикордонного контролю в пунктах пропуску/контролю через державний кордон, контрольних пунктах в’їзду-виїзду уповноваженими службовими особами підрозділів охорони державного кордону.

Місцями фіксації біометричних даних визначено, як повідомляється, пункти пропуску через державний кордон (на лінії паспортного контролю; у транспортних засобах закордонного прямування; у місцях стоянки транспортних засобів закордонного прямування; в службових приміщеннях Державної прикордонної служби України); поза пунктами пропуску (у місцях для проведення контролю осіб; у спеціально визначених зонах контролю на території морських (річкових) портів, риболовецьких підприємств, причалах (пристанях), в службових приміщеннях Держприкордонслужби України.

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"У разі відмови іноземцем (особою без громадянства) від сканування відбитків пальців з такими особами проводиться контроль другої лінії, за результатами якого приймається рішення щодо пропуску (не пропуску) через державний кордон", - додали у дипвідомстві.

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