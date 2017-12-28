Запровадження біометричного контролю на кордоні ускладнить роботу російських спецслужб - Грицак
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Запровадження біометричного контролю ускладнить підривну роботу російських спецслужб. Про це сьогодні сказав голова Служби безпеки України Василь Грицак в інтерв’ю телеканалу “Україна”, передає УНН.
“Це сприятиме зміцненню національної безпеки нашої держави — введення біометричних паспортів при перетині кордону з Російською Федерацією. Це значно ускладнить роботу російських спецслужб. Це дасть нам можливість швидшої ідентифікації осіб, які прибули на територію України і причетні до різного виду злочинів, розслідування яких у нашій компетенції”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, Уряд затвердив положення про біометричну систему ідентифікації іноземців.