Введение биометрического контроля на границе усложнит работу российских спецслужб - Грицак

“Это будет способствовать укреплению национальной безопасности нашего государства — введение биометрических паспортов при пересечении границы с Российской Федерацией. Это значительно усложнит работу российских спецслужб. Это даст нам возможность быстрой идентификации лиц, прибывших на территорию Украины и причастных к различного вида преступлениям, расследование которых в нашей компетенции”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Правительство утвердило положение о биометрической системе идентификации иностранцев.