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Уряд затвердив положення про біометричну систему ідентифікації іноземців

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив положення про біометричну систему верифікації та ідентифікації громадян. Про це повідомляє прес-служба МВС, передає УНН.

Уряд затвердив положення про біометричну систему ідентифікації іноземців

“Відповідне Положення було розроблено на рішення Ради національної безпеки та оборони, і передбачає збір біометричних даних осіб та їх зберігання у базах даних ДПСУ, МВС, СБУ, а також фіксацію біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час здійснення прикордонного контролю”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 грудня Україна в тестовому режимі запустила біометричний контроль на кордоні з Росією. В основних пунктах пропуску застосовують спеціальні мобільні комплекси.

З нового року у 157 міжнародних пунктах пропуску для наземного транспорту та в аеропортах запрацює нова система фіксації біометричних даних. Вона не лише дозволяє контролювати термін перебування в країні, а й під’єднана до баз Інтерполу. Перевірятимуть паспорти, ID-картки, водійські посвідчення і навіть техпаспорти. За словами прикордонників, технічні проблеми з в’їздом в Україну можуть виникнути лише у туристів, які не мають біометричних паспортів.

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