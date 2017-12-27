Біометричний контроль працює в тестовому режимі і не стосується громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Система біометричного контролю наразі працює в тестовому режимі і не стосується громадян, які перетинають кордон України. Про це кореспонденту УНН заявили в прес-службі Державної прикордонної служби України.
“Ми тестуємо систему біометричного контролю, яка в повному обсязі запрацює з 1 січня 2018 року для громадян 70 країн світу, в тому числі Російської Федерації, громадяни якої внесені в категорію ризику. До решти іноземців обов’язкова фіксація біометричних даних буде застосовуватися за результатами аналізу та оцінками ризиків. Наразі ми не можемо її використовувати для громадян (які перетинають кордон України — ред.) і зараз вона використовується в тестовому режимі як служба (для працівників — ред.)”, — розповіли в прес-службі.
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В Держприкордонслужбі додали, що система біометричного контролю буде відбуватися в декілька етапів.
Нагадаємо, з 1 січня 2018 року на кордоні України почне працювати система біометричного контролю.
Нагадаємо, з 27 грудня в Україні в місцях імовірного нелегального перетину російсько-українського кордону запрацюють мобільні комплекси біометричного контролю.