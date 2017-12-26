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Біометричний контроль з Росією не торкнеться українців в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Перевірка біометричних даних не торкнеться громадян України, які проживають в Криму, Про це заявив Крим.Реалії речник Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає УНН.

Біометричний контроль з Росією не торкнеться українців в окупованому Криму

Українські мобільні пункти біометричного контролю на кордоні з Росією почнуть проходити тестування з 27 грудня, на адмінмежі з окупованим Кримом система почне повноцінно діяти з 1 січня.

"По ту сторону адмінмежі знаходяться наші громадяни, вони не є суб'єктами дії цього рішення. На півострові можуть перебувати іноземці, які з контрольованої частини України при наявності всіх підстав попрямували до Криму. Тому тут також будуть встановлюватися пристрої для біометричного контролю, але на другій лінії контролю. На першій лінії в обов'язковому порядку перевірка біометричних даних здійснюватися не буде", - зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мобільні комплекси біометричного контролю запрацюють на кордоні з РФ 27 грудня

Слободян нагадав, що паспорт російського зразка з реєстрацією в Криму не є дійсними.

"Це не документ, приймати його до уваги ми не будемо. Якщо це людина, наприклад, з Москви, яка незаконно потрапила до Криму і буде намагатися потрапити на материкову Україну, то він порушив законодавство України, та як проїхав через закриті пункти пропуску. Такому громадянину ми можемо заборонити в'їзд, він не буде пропущений через адмінмежу", - доповнив Слободян.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року біометричний контроль запрацює на всіх пунктах пропуску українсько-російського кордону.

Як повідомляв УНН, 21 грудня Держприкордонслужба презентувала систему фіксації біометричних даних іноземців.

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