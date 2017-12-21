Держприкордонслужба презентувала систему фіксації біометричних даних іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Державна прикордонна служба України презентувала систему фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, передає УНН.
“21 грудня Державна прикордонна служба України презентувала систему фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства. Інформація з неї передаватиметься до Національної системи верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства” — йдеться в повідомленні.
Секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов, який також був на презентації, зазначив, що таким чином посилиться контроль за перетином українського кордону громадянами РФ.
“Рада Національної безпеки й оборони прийняла рішення щодо посилення контролю за перетином кордону громадянами, в першу чергу це стосується громадян Російської Федерації. Завдяки таким технічним засобам та введенню системи, яка пов’язана не тільки з Міграційною службою, а й з СБУ та МВС, значно посиляться як контррозвідувальні заходи, так і боротьба з криміналітетом”, — зазначив він.
Голова Держприкордонслужби Петро Цикигал зазначив, що наступного року решта пунктів пропуску будуть обладнані системою біометричного контролю.
“На сьогодні всі пункти пропуску на кордоні з Росією обладнані системою біометричного контролю, і вже в наступному році будуть обладнані решта пунктів пропуску, в тому числі і місцеві”, — відмітив П.Цигикал.
Як повідомляв УНН, біометричний контроль росіян, які в'їжджають в Україну, запрацює на кордоні з РФ з 1 січня 2018 року.