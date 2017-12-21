Госпогранслужба презентовала систему фиксации биометрических данных иностранцев

“21 декабря Государственная пограничная служба Украины презентовала систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Информация с нее будет передаваться в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства”, — говорится в сообщении.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов, который также был на презентации, отметил, что таким образом усилится контроль за пересечением украинской границы гражданами РФ.

“Совет национальной безопасности и обороны принял решение об усилении контроля за пересечением границы гражданами, в первую очередь это касается граждан Российской Федерации. Благодаря таким техническим средствам и введению системы, которая связана не только с Миграционной службой, но и с СБУ и МВД, значительно усилятся как контрразведывательные мероприятия, так и борьба с криминалитетом”, — отметил он.

Председатель Госпогранслужбы Петр Цикигал отметил, что в следующем году остальные пункты пропуска будут оборудованы системой биометрического контроля.

“На сегодня все пункты пропуска на границе с Россией оборудованы системой биометрического контроля, и уже в следующем году будут оборудованы остальные пункты пропуска, в том числе и местные”, — отметил П.Цигикал.

Как сообщал УНН, биометричний контроль россиян, въезжающих в Украину, заработает на границе с РФ с 1 января 2018 года.