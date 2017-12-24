Мобільні комплекси біометричного контролю запрацюють на кордоні з РФ 27 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. З 27 грудня в Україні в місцях імовірного нелегального перетину російсько-українського кордону запрацюють мобільні комплекси біометричного контролю. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, передає УНН.
“Увага! Для інформації потенційним порушникам державного кордону між РФ та Україною. З 27 грудня 2017 року буде введено в дію мобільні комплекси біометричного контролю в містах ймовірного нелегального перетину кордону правопорушниками і контрабандистами”, — написав З.Шкіряк.
Він також нагадав, що з 1 січня 2018 року біометричний контроль запрацює на усіх пунктах пропуску українського-російського кордону.
Як повідомляв УНН, 21 грудня Держприкордонслужба презентувала систему фіксації біометричних даних іноземців.