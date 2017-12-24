Мобильные комплексы биометрического контроля заработают на границе с РФ 27 декабря

"Внимание! Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 года будет введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами ", - написал З.Шкиряк.

Он также напомнил, что с 1 января 2018 года биометрический контроль заработает на всех пунктах пропуска украинско-российской границы.

Как сообщал УНН, 21 декабря Госпогранслужба презентовала систему фиксации биометрических данных иностранцев.