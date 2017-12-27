Правительство утвердило положение о биометрической системе идентификации иностранцев

“Соответствующее Положение было разработано на решение Совета национальной безопасности и обороны, и предусматривает сбор биометрических данных лиц и их хранения в базах данных ГПСУ, МВД, СБУ, а также фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства при осуществлении пограничного контроля”, — говорится в сообщении.

Напомним, 27 декабря Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией. В основных пунктах пропуска применяют специальные мобильные комплексы.

С нового года в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах заработает новая система фиксации биометрических данных. Она не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола. Проверять будут паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. По словам пограничников, технические проблемы с въездом в Украину могут возникнуть только у туристов, не имеющих биометрических паспортов.