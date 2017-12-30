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МИД предупредил, что биометрические данные россиян будут фиксировать на границе с 1 января

Киев • УНН

 • 11628 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Государственной пограничной службой Украины с 1 января 2018 года вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства с 70 государств, в том числе Российской Федерации. Об этом напомнили в пресс-службе МИД Украины, передает УНН.

МИД предупредил, что биометрические данные россиян будут фиксировать на границе с 1 января

"Во исполнение указа Президента Украины от 30.08.2017 г. №256 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10.07.2017 г. "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдении ими правил пребывания на территории Украины" с 1 января 2018 года Государственной пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства с 70 государств, в том числе Российской Федерации, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении.

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В МИД добавили, что практически фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства будет осуществляться во время их въезда в Украину и прохождения пограничного контроля в пунктах пропуска/контроля через государственную границу, контрольных пунктах въезда-выезда уполномоченными должностными лицами подразделений охраны государственной границы.

Местами фиксации биометрических данных определены, как сообщается, пункты пропуска через государственную границу (на линии паспортного контроля; в транспортных средствах заграничного следования; в местах стоянки транспортных средств заграничного следования; в служебных помещениях Государственной пограничной службы Украины); вне пунктов пропуска (в местах для проведения контроля лиц; в специально определенных зонах контроля на территории морских (речных) портов, рыболовецких предприятий, причалах (пристанях), в служебных помещениях Госпогранслужбы Украины.

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"В случае отказа иностранцем (лицом без гражданства) от сканирования отпечатков пальцев с такими лицами будет проводится контроль второй линии, по результатам которого принимается решение о пропуске (не пропуске) через государственную границу", - добавили в дипведомстве.

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