МЗС оприлюднило список іноземних ЗМІ, які відвідували окуповані території у супроводі росіян

Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що російська сторона організовувала поїздки іноземних журналістів на тимчасово окуповані території України. До цього списку потрапили провідні медіа, зокрема AFP, Associated Press, TF1, Al Arabiya, Al Hadath, One America, Phoenix та Milliyet. Україна вже ініціювала офіційне реагування, пише УНН.

Тихий розповів, що росіяни возили іноземних журналістів на тимчасово окуповані території України і "показували там все, що хотіли показати".

В цей час сидять українські журналісти в політичних тюрмах...понад 800 злочинів проти журналістів і ЗМІ в Україні з початку повномасштабної війни. І в цей час хтось просто за руку з російськими окупантами їде знімати картинку на окуповані території в порушенні законодавства - наголосив речник.

За його словами, список цих медіа сформували на основі перевірки, проведеної після попереднього оголошення. Тихий наголосив, що виявлені дії журналістів є проявом беззаконня та підкреслив: незалежно від розміру чи впливовості медіа, усі, кого вдалося ідентифікувати, будуть названі публічно.

Це AFP, велике агентство Франс Прес, Associated Press, TF1 теж з'їздили. The Vision France AM, The AM - це перше французьке телебачення. Арабські видання радіомовного світу Al Arabiya та Al Hadath, американське видання One America і китайське видання Phoenix є така теж компанія. І мені буквально сьогодні ще прислали, що ще турецький Milliyet теж взяло участь в цьому турнірі. Поступово і документуємо - зазначив Тихий.

Він додав, що "не всі публічно засвітилися, дехто намагався трошки приховатися десь", але наголосив, що "від нас не приховуєшся" і вказав, що українська сторона вже ініціювала відповідні реагування.

"Ми зв'яжемося з усіх цих питань.. і з вимогою припинення діяльності на території країн Західної Європи", - підсумував він.

Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС