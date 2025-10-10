$41.510.10
15:17
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
14:10
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10:53
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
МИД обнародовал список иностранных СМИ, посещавших оккупированные территории в сопровождении россиян

Киев • УНН

 1234 просмотра

МИД Украины инициировал официальное реагирование на поездки иностранных журналистов на временно оккупированные территории в сопровождении россиян. Среди выявленных медиа – AFP, Associated Press, TF1, Al Arabiya, Al Hadath, One America, Phoenix и Milliyet.

МИД обнародовал список иностранных СМИ, посещавших оккупированные территории в сопровождении россиян

Представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что российская сторона организовывала поездки иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины. В этот список попали ведущие медиа, в частности AFP, Associated Press, TF1, Al Arabiya, Al Hadath, One America, Phoenix и Milliyet. Украина уже инициировала официальное реагирование, пишет УНН.

Тихий рассказал, что россияне возили иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины и "показывали там все, что хотели показать".

В это время сидят украинские журналисты в политических тюрьмах... более 800 преступлений против журналистов и СМИ в Украине с начала полномасштабной войны. И в это время кто-то просто за руку с российскими оккупантами едет снимать картинку на оккупированные территории в нарушение законодательства

- подчеркнул представитель.

По его словам, список этих медиа сформировали на основе проверки, проведенной после предыдущего объявления. Тихий подчеркнул, что выявленные действия журналистов являются проявлением беззакония и отметил: независимо от размера или влиятельности медиа, все, кого удалось идентифицировать, будут названы публично.

Это AFP, крупное агентство Франс Пресс, Associated Press, TF1 тоже съездили. The Vision France AM, The AM - это первое французское телевидение. Арабские издания радиовещательного мира Al Arabiya и Al Hadath, американское издание One America и китайское издание Phoenix есть такая тоже компания. И мне буквально сегодня еще прислали, что еще турецкий Milliyet тоже принял участие в этом турнире. Постепенно и документируем

- отметил Тихий.

Он добавил, что "не все публично засветились, кое-кто пытался немножко скрыться где-то", но подчеркнул, что "от нас не скроешься" и указал, что украинская сторона уже инициировала соответствующие реагирования.

"Мы свяжемся по всем этим вопросам.. и с требованием прекращения деятельности на территории стран Западной Европы", - подытожил он.

Алена Уткина

