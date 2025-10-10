МИД обнародовал список иностранных СМИ, посещавших оккупированные территории в сопровождении россиян
Киев • УНН
МИД Украины инициировал официальное реагирование на поездки иностранных журналистов на временно оккупированные территории в сопровождении россиян. Среди выявленных медиа – AFP, Associated Press, TF1, Al Arabiya, Al Hadath, One America, Phoenix и Milliyet.
Представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что российская сторона организовывала поездки иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины. В этот список попали ведущие медиа, в частности AFP, Associated Press, TF1, Al Arabiya, Al Hadath, One America, Phoenix и Milliyet. Украина уже инициировала официальное реагирование, пишет УНН.
Тихий рассказал, что россияне возили иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины и "показывали там все, что хотели показать".
В это время сидят украинские журналисты в политических тюрьмах... более 800 преступлений против журналистов и СМИ в Украине с начала полномасштабной войны. И в это время кто-то просто за руку с российскими оккупантами едет снимать картинку на оккупированные территории в нарушение законодательства
По его словам, список этих медиа сформировали на основе проверки, проведенной после предыдущего объявления. Тихий подчеркнул, что выявленные действия журналистов являются проявлением беззакония и отметил: независимо от размера или влиятельности медиа, все, кого удалось идентифицировать, будут названы публично.
Это AFP, крупное агентство Франс Пресс, Associated Press, TF1 тоже съездили. The Vision France AM, The AM - это первое французское телевидение. Арабские издания радиовещательного мира Al Arabiya и Al Hadath, американское издание One America и китайское издание Phoenix есть такая тоже компания. И мне буквально сегодня еще прислали, что еще турецкий Milliyet тоже принял участие в этом турнире. Постепенно и документируем
Он добавил, что "не все публично засветились, кое-кто пытался немножко скрыться где-то", но подчеркнул, что "от нас не скроешься" и указал, что украинская сторона уже инициировала соответствующие реагирования.
"Мы свяжемся по всем этим вопросам.. и с требованием прекращения деятельности на территории стран Западной Европы", - подытожил он.
