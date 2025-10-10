МИД обнародовал список иностранных СМИ, посещавших оккупированные территории в сопровождении россиян

Представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что российская сторона организовывала поездки иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины. В этот список попали ведущие медиа, в частности AFP, Associated Press, TF1, Al Arabiya, Al Hadath, One America, Phoenix и Milliyet. Украина уже инициировала официальное реагирование, пишет УНН.

Тихий рассказал, что россияне возили иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины и "показывали там все, что хотели показать".

В это время сидят украинские журналисты в политических тюрьмах... более 800 преступлений против журналистов и СМИ в Украине с начала полномасштабной войны. И в это время кто-то просто за руку с российскими оккупантами едет снимать картинку на оккупированные территории в нарушение законодательства